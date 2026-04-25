Jak dnes vypadá Regina z VyVolených? Bývalá tanečnice žije v chatce u přehrady

Bývalá účastnice reality show VyVolení Regina Holásková (48) patřila spolu s Vladkem Dobrovodským (47) k nejvýraznějším postavám první řady vysílané před jednadvaceti lety. Sama sebe označuje za tanečnici, malířku, návrhářku a bojovnici za práva zvířat. Do širšího povědomí se ale dostala především díky vystupování před kamerami a následným kontroverzím v osobním životě.
Regina Holásková (Praha, 2005)

Regina Holásková (Praha, 2005)

Regina vypadá i ve svých 48 letech skvěle a udržuje si štíhlou postavu. (2026)
VyVolení: zleva Emil Zajac a Vladko Dobrovodský, zcela vpravo Regina Holásková,...
Regina Holásková, 2009
Regina Holásková
Během účasti ve VyVolených na sebe Regina upozorňovala nekonvenčním chováním, odvážným vystupováním i extravagantními módními kreacemi. Diváky rozdělovala. Zatímco jedni považovali barovou tanečnici a striptérku za nepřehlédnutelnou osobnost, jiní ji vnímali spíše negativně.

Sama Holásková (nyní Regina Agia), která strávila ve vile dlouhých 71 dní, si byla vědoma svého kontroverzního obrazu. Tvrdila však, že s kritikou veřejnosti se setkává spíš na internetu než v reálném životě.

„Vím, že jsem mnoha lidem nesympatická, ale na ulici mi to nikdo nikdy najevo nedal. Asi se mě lidé bojí. Spíš se o sobě občas dočtu nějaké sprosťárny a pomluvy na internetu. Pravda je taková, že díky práci tanečnice v baru jsem měla peníze i klid na vzdělání a studium. I když jsem tanečnice, nejsem neslušný člověk,“ řekla Regina v jednom z rozhovorů po skončení reality show VyVolení.

V té se svým spolusoutěžícím svěřila mimo jiné i s tím, že je sama, protože přišla v osmnácti letech o maminku, která zemřela půl roku před její maturitou.

Regina Holásková (Praha, 2005)
Regina vypadá i ve svých 48 letech skvěle a udržuje si štíhlou postavu. (2026)
VyVolení: zleva Emil Zajac a Vladko Dobrovodský, zcela vpravo Regina Holásková, 2006
Regina Holásková, 2009
Její ambice byly původně umělecké. Vystudovala střední průmyslovou školu textilní, obor modelářství a návrhářství oděvů. Touha po nezávislosti a cestování ji však nezavedla do módního průmyslu, ale stala se topless tanečnicí v zahraničí. Pracovala v mnoha zemích, od Slovinska a Norska přes Japonsko, Mexiko až po Island či Brazílii.

Holásková očekávala, že po VyVolených se jí otevřou dveře k práci v médiích nebo módě. Realita však byla jiná. A tak začala bezprostředně po skončení show objíždět diskotéky s vlastním programem. V klubech vystupovala a využila i svého zájmu o umění – malovala na nahá mužská těla ostatních tanečníků.

Snažila se prosadit i jako výtvarnice. Založila si webové stránky, kde prezentovala svá díla, některé obrazy se jí podle jejích slov podařilo prodat dokonce i do zahraničí, například do Mexika nebo Jihoafrické republiky. Přesto se postupně vrátila i k práci tanečnice u tyče.

VyVolení: zleva Emil Zajac a Vladko Dobrovodský, zcela vpravo Regina Holásková, 2006

V roce 2007 se svěřila s tím, že její život se začíná postupně uklidňovat a usadila se v Brně. „Mám tam malý domeček, žiji se psy a kočkami. Sen o tom, že budu bohatá, mě už dávno opustil,“ řekla pro iDNES.cz.

O šest let později se na čas znovu objevila na televizních obrazovkách, když se vrátila jako staronový soutěžící do vily VyVolených díky takzvané Divoké kartě.

Později se veganka a občasná vegetariánka účastnila také natáčení pořadu Prostřeno!, kde předvedla své kulinářské dovednosti během speciálního týdne s celebritami.

V souvislosti s Reginou se psalo i o jejích problémech v osobním životě, kdy jí soud odebral dceru Isis Paolu (více čtěte zde).

V posledních letech se bývalá tanečnice drží mimo pozornost veřejnosti. Podle dostupných informací žije klidným životem v ústraní, konkrétně v malé chatce u brněnské přehrady, postavené ze dřeva, betonu, kamení a plastových lahví, zčásti pokryté igelitem.

Regina se tam musí obejít bez tekoucí vody a elektřiny a věnuje se svým zájmům – především umění a čtyřem afgánským chrtům. Navzdory náročným podmínkám žití stále velmi dbá o svůj vzhled a snaží se vypadat co nejlépe.

Formou meditace je pro ni dlouhodobě malování obrazů akrylovými barvami, svá díla vystavovala například v roce 2024 v brněnské Galerii D. Napsala také knihu s názvem Vesmírný tanec, pro tu se však zatím nenašel vydavatel.

Jak dnes vypadá Regina z VyVolených? Bývalá tanečnice žije v chatce u přehrady

Regina Holásková (Praha, 2005)

Bývalá účastnice reality show VyVolení Regina Holásková (48) patřila spolu s Vladkem Dobrovodským (47) k nejvýraznějším postavám první řady vysílané před jednadvaceti lety. Sama sebe označuje za...

