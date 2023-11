Šprtka hvězdou megafilmů. Slavnou tváří se Reese Witherspoonová stala přes noc

Reese rozhodně nebyla dítě, které by vyrůstalo obklopené umělci, a jen se čekalo, jestli skončí u hudby, malování nebo v divadle. Oba její rodiče se věnovali medicíně. Její tatínek je specialista ORL, maminka zase učila budoucí zdravotní sestřičky. Jejich dcera se k hraní dostala tak, že v sedmi letech vyhrála casting do reklamy na květinářství a před kamerou ji to bavilo dost na to, aby začala brát hodiny herectví. Prioritou pro ni ale v dětství a mládí nebylo.

Za některé filmy dostala i patnáct milionů dolarů, takže svého času patřila k nejlépe placeným herečkám v Hollywoodu. Bylo jen otázkou času, než přijde nějaký průšvih.