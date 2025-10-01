„Do České televize jsem zavítala v roce 2000, když jsem kvůli zranění nebyla schopna splnit limit na OH v Sydney. Učitel sportovní žurnalistiky na FSV UK Robert Záruba si nás do ČT tenkrát přivedl dva – mě a Tomáše Jílka. No a už jsme se vezli. Zastávky byly dvě – dvě děti, dvě mateřské. Ale je na čase nastoupit na jiný vlak. Tak zítra derniéra a poslední klapka a i kapka,“ sdělila Nekolná svůj konec fanouškům na Instagramu.
Své poslední vysílání uzavřela slovy: „Vážení diváci, to už je ze sportovních zpráv vše, já se také loučím a to už úplně, protože jsou to také poslední zprávy pro mě zde na programu ČT Sport, takže se mějte krásně, děkuji za přízeň a buďte věrni ČT Sport.“
Smířlivému konci ale předcházelo období nespokojenosti. „Skončila jsem na vlastní žádost. Jsem člověk, který vydrží hodně, ale když dlouhodobě chybí motivace, posun, radost a také jakékoli uznání u odvedené práce, tak je čas změnit prostor a začít naplno dýchat,“ svěřila Nekolná deníku Blesk s tím, že problém nastal při změně ve vedení redakce, s níž se změnila atmosféra.
„Je tam dost DUSno,“ naznačila Nekolná, kdo může za zhoršení vztahů. Nynějším šéfem ČT Sport je totiž Michal Dusík.
Nekolná bez práce nezůstane. Stane se tiskovou mluvčí pro ženskou fotbalovou reprezentaci a Fortuna ligu. Kromě toho učí techniku a kulturu mluveného slova.