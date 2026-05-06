Na Instagramu nedávno sdílela fotografii v černé sportovní podprsence a šortkách a připojila k ní upřímný vzkaz. „Nemyslím si, že někdy budu mít postavu do bikin – to prostě nejsem já,“ napsala bez obalu. Zároveň dodala: „Ale moje tělo mě provázelo celým životem a jsem za to vděčná!“
Herečka zároveň popsala, jak dnes vypadá její každodenní režim. „Snažím se každý den nachodit určitý počet kroků, chodím jednou nebo dvakrát týdně na pilates a když to jde, tak i na posilování,“ uvedla. Přiznala ale, že ani ona není dokonalá: „Jím tak zdravě, jak jen to jde (ale přiznejme si to, miluju sladkosti – takže občas potřebuju GLP, aby mi trochu pomohlo).“ Tím narážela zejména na lék na hubnutí Ozempic, jehož užívání v minulosti přiznala.
Wilsonová se také svěřila, že ji překvapila pozornost, kterou její proměna vyvolala. „Byla jsem šokovaná, kolik pozornosti jsem dostala jen za to, že jsem zhubla, když jsem v životě dokázala tolik věcí,“ řekla. Dodala, že má dva vysokoškolské tituly a za sebou řadu pracovních úspěchů, nejen jako herečka, ale také jako producentka.
Přesto všechny nejvíce zajímalo právě její hubnutí. „Když jsem sledovala lidi, které mám opravdu ráda, jako třeba Oprah, když natočila epizodu o hubnutí, byla jsem tím taky zaujatá,“ dodala s tím, že fascinaci veřejnosti její proměnou do určité míry chápe.
Herečka se rozhodla pro radikální změnu životního stylu v roce 2019, kdy jí lékaři doporučili zhubnout kvůli syndromu polycystických vaječníků a zlepšení plodnosti. Dnes je herečka maminkou tříleté dcery Royce Lillian, kterou přivítala v roce 2022 prostřednictvím náhradní matky se svou manželkou Ramonou Agrumou. Ta teď čeká jejich druhé společné dítě.