Rebecca Luna se o své diagnóze dozvěděla v dubnu 2025, kdy jí bylo 48 let. Lékaři jí diagnostikovali časně vznikající Alzheimerovu nemoc, která postihuje lidi mladší 65 let. Průběh onemocnění byl ale mnohem rychlejší, než sama očekávala.
Podle magazínu People měla původně naplánované asistované úmrtí na srpen. Kvůli sílícím bolestem, zhoršující se stabilitě a rychlému úbytku sil se však rozhodla termín posunout. Zemřela v sobotu 25. července obklopená nejbližší rodinou. Smutnou zprávu oznámila její nejstarší dcera Maya prostřednictvím sbírky, která rodině pomáhá pokrýt náklady spojené s koncem života.
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„Byla to moje volba“
Ve svých posledních videích Rebecca opakovaně zdůrazňovala, že rozhodnutí bylo výhradně její.
„Byla to moje volba,“ vzkázala několikrát svým sledujícím. Vysvětlovala, že k němu dospěla po dlouhém zvažování a s vědomím, jak rychle se její zdravotní stav zhoršuje. Rozhodnutí bylo součástí touhy udržet si kontrolu nad během svého vlastního života.
Na TikToku a dalších sociálních sítích otevřeně ukazovala každodenní život s Alzheimerovou nemocí. Mluvila o ztrátě paměti, postupné závislosti na okolí i obavách z budoucnosti. Přesto dál odpovídala na otázky lidí, kteří její příběh sledovali. Postupně kolem sebe vytvořila komunitu čítající více než 90 tisíc sledujících.
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Otevřela debatu o asistovaném úmrtí
Jak upozornila kanadská veřejnoprávní stanice CBC News, Rebecca své zkušenosti nesdílela proto, aby ostatním radila, jak se rozhodnout. Opakovaně zdůrazňovala, že popisuje pouze vlastní cestu.
Zároveň pomáhala lidem lépe pochopit, jak funguje kanadský systém Medical Assistance in Dying (MAiD) – tedy lékařsky asistované úmrtí. V Kanadě je tato možnost legální od roku 2016 a od roku 2021 se okruh pacientů, kteří ji mohou využít, rozšířil.
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Nemoc, která zasahuje i mladé lidi
Příběh Rebeccy Luny znovu upozornil na problémy lidí s časně vznikající Alzheimerovou nemocí.
Na rozdíl od běžnější formy onemocnění postihuje osoby mladší 65 let, často ještě v produktivním věku, kdy pracují a pečují o děti. Rodiny se podle odborníků potýkají s nedostatkem specializovaných služeb, omezenou finanční podporou i péčí, která bývá zaměřena především na seniory.
Rebecca Luna svým otevřeným vystupováním umožnila desítkám tisíc lidí sledovat, jak nemoc postupně mění její život. Zároveň opakovaně říkala, že si přeje co nejvíce ochránit své blízké před psychickou i finanční zátěží, kterou s sebou rychle postupující onemocnění přináší.