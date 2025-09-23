Zachraňoval mě lesbický sex, říká zpěvačka Rebecca Black o turné s Katy Perry

Americká youtuberka a zpěvačka Rebecca Black (28) se proslavila v roce 2011 singlem Friday. V létě vystupovala jako předskokanka na turné zpěvačky Katy Perry (40), což pro ni znamenalo, že poprvé koncertovala ve velkých arénách a extrémním časovém presu.
Zpěvačka Rebecca Black (American Music Awards, Las Vegas. 26. května 2025)

Zpěvačka Rebecca Black (American Music Awards, Las Vegas. 26. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Rebecca Black má za sebou náročný, ale úspěšný rok. V únoru 2025 vydala projekt Salvation, na jaře odjela vlastní turné a během léta dělala předskokanku Katy Perry na jejím arénovém turné s názvem Lifetimes – šlo o její první zkušenost s takto velkými koncertními sály. Kromě toho vystupovala i na festivalech jako zpěvačka a také DJka.

Rebecca Black na udílení MTV Video Music Awards v Elmontu (7. září 2025)

V rozhovoru pro magazín People se svěřila, jak zvládala vyčerpávající program. „Už jsem to řekla jednou a řeknu to znovu – je to ten lesbický sex, který mám to štěstí mít a na který se vždy můžu těšit.“ Na otázku, s kým tento vztah má, odpověděla jen stručně: „S mou přítelkyní.“

K samotnému turné s Katy Perry poznamenala, že nejšílenější bylo sledovat, co všechno je potřeba k v rámci příprav takové show. „Kdyby jen vesničky – jsou to celá města lidí, kteří pracují dnem i nocí, aby všechno perfektně fungovalo. Přijde mi to až neuvěřitelné, je toho fakt dost,“ říká Rebecca.

Už první vystoupení před více než desetitisícovým publikem se pro ni stalo výzvou. „První večer jsem byla úplně přestimulovaná a dost vyděšená. Ke konci už to bylo prakticky vykoupení, kdy jsem si mohla říct: ‚Je to prostě jen další show.‘ Bylo to zábavné, ale zároveň velmi šílené.“

Za úklid orální sex. Katy Perry popsala vztah s Orlandem Bloomem

Před turné s Katy Perry spolupracovala Rebecca Black i s dalšími umělci včetně dua Joey Valence & Brae, producenta Jaxe Jonese nebo populární korejské hudebnice Sooeyon. Část její písně ‚Sugar Water Cyanide‘ se pak objevil ve skladbě ‚Soap‘ od zpěvaček Yves a PinkPantheress. Rebečina hudba se tak v posledních letech stává součástí širší popové scény.

Zpěvačka přitom však rozhodně nezpomaluje – ve stejném rozhovoru prozradila, že momentálně pracuje na nové tvorbě. „Jsem s tím už skoro hotová a jsem opravdu moc nadšená z toho, jakým směrem se mé nové písničky vyvíjí,“ uvedla. „Je to temné. Je to sexy – hodně, hodně sexy.“

VIDEO: Rebecca se proslavila ve svých 14 letech singlem Friday:

Zachraňoval mě lesbický sex, říká zpěvačka Rebecca Black o turné s Katy Perry

