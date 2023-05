Survivor má svého vítěze. Víme, kdo si odnáší výhru 2,5 milionu korun

Finále odvysílala platforma Voyo ve středu, diváci televize Nova ho uvidí až ve čtvrtek večer.

V prvním vyřazovacím souboji se proti sobě postavili všichni tři soutěžící. Do dalších dvou finálových soubojů postoupili už pouze Tomáš a Martin. Z každého souboje vítězný hráč získal jeden bod. Úspěch ve finálových soubojích k výhře nestačil. Rozhodující slovo měla ve finále porota, složená z hráčů vyřazených v druhé polovině soutěže. Až její verdikt rozhodl, kdo z ostrova odjel jako vítěz Survivora Česko & Slovensko 2023.

Vítězný ostrovan Tomáš „Wemi“ Weimann si ze soutěže v Dominikánské republice odnesl kromě mnoha nezapomenutelných zážitků i titul historicky druhého česko-slovenského Survivora a finanční odměnu dva a půl milionu korun.

Svým sledujícím na Instagramu se koncem dubna po návratu z Karibiku svěřil, že zhubl 14 kilo. „Přiznám se, že návrat do reality je pro mě mnohem náročnější, než jsem si představoval. Přijde mi, že jsem v Survivoru nechal část sebe, a to jak psychicky, tak i fyzicky. Odjížděl jsem s asi pěti procenty tuku a zhruba 88 kily. Když jsem se vrátil, měl jsem něco kolem 74 kg. Na tak malé procento tuku je to extrémní úbytek váhy, bohužel to byly skoro všechno svaly,“ napsal v jednom z příspěvků.

O titul Survivora bojovalo i letos celkem 24 účastníků, kteří byli v začátku rozděleni do kmenů Hrdinové a Rebelové. Soutěžící si museli poradit se stavbou přístřešku holýma rukama, rozděláváním ohně pomocí křesadla, hladem, steskem po domově a pohodlí. A hlavně se soupeři a jejich taktikou.

O výhru usilovali lidé mnoha různých povolání. Nechyběla turistická průvodkyně, realitní makléř, profesionální atletka, tanečnice nebo třeba pokerová hráčka.

Ze známějších tváří diváky zaujali například Miss České republiky 2016 Andrea Bezděková, osobní trenér Adam Bůžek, známý také ze soutěže Muž roku, nebo Hana Gelnarová, známá například z reality show Like House.

Mezi nejsilnější hráče letošní řady Survivoru patřil například bývalý fotbalový útočník Petr Švancara alias Švanci. O zkušenostech z ostrova promluvil v pořadu Mixxxer G na ÓČKU. Prozradil, že sexuální život v této reality show neexistuje, chyběla prý i ranní erekce.

Také herečka Karolína Krézlová se v rozhovoru pro iDNES.cz velice otevřeně rozpovídala o pobytu na ostrově i o svém zranění a ztrátě menstruace.

Soutěžící v Dominikánské republice podstoupili podle televizí Nova a Markíza náročný souboj, který vyžadoval sílu, vytrvalost, odhodlání i taktické uvažování.

Českým průvodcem show byl sportovní komentátor, moderátor a znalec bojových sportů Ondřej Novotný, který už uváděl obdobu show s názvem Robinsonův ostrov. Slovensko zastoupil bývalý model a fitness trenér Martin Šmahel, kterého znají diváci televize Markíza jako moderátora online pořadu Farma X-tra.

Reality show Survivor je televizní fenomén, který patří mezi celosvětově nejúspěšnější formáty. Držitel ocenění Emmy zaznamenal rekordní čísla sledovanosti v desítkách zemí po celém světě. V Česku show po odkladu kvůli covidu startovala poprvé 18. ledna 2022, letos pak 25. ledna.

