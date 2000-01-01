náhledy
Do seznamky Are You The One? Česko vstupují poslední dva účastníci. Jirka a Dominik, kteří uzavírají dvacítku účinkujících. Podívejte se, kdo se pokusí najít svůj dokonalý protějšek a vyhrát 2,5 milionu korun..
Autor: Koláž iDNES.cz
Lásku bude hledat Muž roku 2025 Jiří Veselý (28) z Prahy. Do podobné seznamovací show se již v minulosti chystal, ale vždy ho zastavila nová přítelkyně. Teď je konečně volný a odhodlaný, a to samo o sobě je motivací. Má za sebou dva vztahy. Z každého se poučil a posunul se dál. Tentokrát chce dát vztahu šanci bez vnějších rušivých vlivů a rozptýlení. Jeho snem je otevřít dětskou herničku.
Autor: FTV Prima
Do luxusní vily v Thajsku zavítá také DJ Dominik Kuchta (26) z Olomouce. Hledá partnerku, se kterou si bude vzájemně rozumět, sdílet společné cíle a budovat vztah založený na důvěře. Má za sebou dva dlouhodobé vztahy, přičemž ten poslední skončil před pěti lety. Od té doby zůstal bez partnerky ne kvůli nezájmu, ale spíše kvůli náročnému životnímu tempu a vysokým nárokům, které na sebe klade. Do Are You The One? Česko přichází zjistit, zda dokáže přestat utíkat ve chvíli, kdy vztah začne být opravdový.
Autor: FTV Prima
Studentka Loice Ogola (22) z Karlových Varů má za sebou pět vztahů, každý skončil jinak – nevěra, emoční nedostupnost, někdy prostě špatné načasování. Ve svém věku je už unavená z randění. Poslední dva roky je single a po svém boku chce někoho, kdo bude loajální, extrovertní, ale zároveň ji dokáže ukočírovat. Pro své nejbližší je ochotna se rozkrájet a jít přes mrtvoly. Přeje si velkou rodinu.
Autor: FTV Prima
Studentka Laura Petríková (23) bydlící v Holandsku je čtyři roky single. V předchozích vztazích jí chybělo pochopení. Od svého partnera očekává, že jí bude dávat stejnou lásku jako ona jemu. Od svého partnera očekává, že bude empatický, pozorný, podporující a musí mít rád zvířata. Má kolem sebe úzký okruh přátel, pro které by udělala cokoliv.
Autor: FTV Prima
Dalším vítězem Muže roku v nové seznamce je Jakub Mádl (36) z Prahy. Titul získal v roce 2024. Osm let bez vážného vztahu není číslo, které by Jakub přešel mávnutím ruky. Dosavadní seznamování mu přišlo jako na běžícím pásu. U své partnerky chce, aby byla milá, hodná, pozorná. Hledá někoho, s kým bude cítit skutečné napojení, nejen pohodlnost.
Autor: FTV Prima
A do třetice další Muž roku, tentokrát pro rok 2017. Matyáš Hložek (32) z Prahy má za sebou tři vážné vztahy, z nichž nejdelší trval šest let. Jeho předchozí vztahy narážely na nedostatek času a nepochopení jeho hektického životního stylu. Doufá, že jeho partnerka bude mít smysl pro humor, bude podporující a bude s ním sdílet podobné názory na život. Také doufá, že bude loajální a bude chápat úskalí světa showbyznysu.
Autor: FTV Prima
DJ a influencerka Maria Rosecká (24) z Prahy má za sebou dva dlouhodobé vztahy, které na její duši zanechaly šrámy. Teď hledá někoho, kdo ji bude brát vážně a takovou, jaká je. Věrnost a inteligence jsou pro ni základ. Chce hodného partnera, který ji bude podporovat.
Autor: FTV Prima
Majitelka fitness tanečního studia Barbora Dyrynková (33) z Roudnice nad Labem. Jejím cílem je najít zralého partnera a potenciálního otce svých dětí. Doufá, že tentokrát narazí na někoho, s kým bude sdílet životní hodnoty a směr. Zároveň chce využít popularitu k otevření důležitého tématu mentálního zdraví dětí, kterému se profesně věnuje. Ačkoli je velmi temperamentní, od svého partnera očekává klid a podporu.
Autor: FTV Prima
Podnikatel Jiří Pikrt (37) z Prahy Má za sebou čtyři vážné vztahy, vždy se staršími ženami. Každý z nich nakonec skončil kvůli rozdílnému pohledu na založení rodiny a společnou budoucnost. Od své partnerky vyžaduje, aby byla chytrá, věrná a podporující.
Autor: FTV Prima
Moderátor Martin Válek (33) alias Vális pochází z města Mimoň. I když mu svoboda dlouho vyhovovala, cítí, že je čas založit rodinu. Má za sebou několik vztahů, ale jen dva byly vážné. V partnerce hledá především spřízněnou duši a parťáka pro život. Od své budoucí partnerky očekává, že bude laskavá, hodná, tolerantní a měla by mít hezký vztah k dětem a ke sportu. Chce někoho, kdo ho bude brát takového, jaký je, a někoho, s kým se bude cítit sám sebou.
Autor: FTV Prima
Asistentka pedagoga Natálie Šulcová (26) z Prahy. Už ji nebaví večírky ani noční život. Touží se usadit a založit vlastní rodinu. Od svého partnera očekává spolehlivost a že jí bude parťákem do života. Na protějšku si jako první všímá očí, úsměvu a jaké z dotyčného vyzařuje charisma. Má za sebou čtyřletý vztah, což byla také její první velká láska.
Autor: FTV Prima
HR náborářka Michaela Gavelčíková (26) z Prahy má za sebou dva vztahy a kvůli své pracovní vytíženosti aktivně partnera nehledala. Její ideální partner by měl mít smysl pro humor, musí být pracovitý, musí mít rád cestování a musí z něj vyzařovat respekt. Co se týče vzhledu, potrpí si na vysoké muže. Vztahy bere spíše jako bezpečné transakce, kde nesmí dojít k hádce. Svým přístupem ale zabíjí jakoukoli hlubší chemii. Její obrovský strach ze ztráty kontroly a klidu ji paradoxně odsuzuje k nudným stereotypům, před kterými se do vily vlastně přišla schovat.
Autor: FTV Prima
Automechanik Tomáš Kšenzuliak (25) z Banské Bystrice. Jeho předchozí vztahy pro něj byly zklamáním, i přesto se snaží dívat do budoucnosti a žít přítomností. Hledá partnerku, která bude upřímná, nebude řešit své bývalé vztahy, bude mít smysl pro humor a bude s ním chtít poznávat svět. Lásku hledal také v reality show Mama, ožeň ma!.
Autor: FTV Prima
Obchodní manažer Petr Kinský (34) z Brna působí velmi vyrovnaně a racionálně – přesně ví, co od života chce, a nemá problém být sám, pokud vztah nenaplňuje jeho představy. Ve vztahu je férový a konflikty řeší v klidu a s rozvahou. Jeho předchozí vztahy skončily kvůli žárlivosti, stěhování nebo prostému nepochopení. Hledá partnerku, ze které bude vyzařovat ženskost a se kterou najde společnou řeč v pohledu na zdravý životní styl.
Autor: FTV Prima
Marketingová specialistka žijící v Barceloně Nela Březinová (25). V posledním vztahu jí chyběla jiskra a vášeň. Dříve ji přitahovali bad boys, které měla tendenci napravit. V reality show Are You The One? Česko si myslí, že jejím dokonalým protějškem bude pravý opak. Hledá muže, který bude jejím přístavem, ale zároveň v ní udrží zdravé napětí – nuda je pro ni totiž největší nepřítel.
Autor: FTV Prima
Marketingová specialistka z Havířova Natálie Matíková (24) po ukončení dlouholetého vztahu cítí, že je správný čas zkusit něco nového. Na muže má velmi vysoké nároky. Hledá partnera, který ví, co od života chce, má rád sport, cestování, je akční a bude tolerantní.
Autor: FTV Prima
Podnikatel Filip Šteflovič (35) z Brna. Jeho poslední vztah byl střet dvou silných povah, pohltila ho žárlivost a nedůvěra. Filip věří, že správný vztah stojí na vzájemné podpoře a prostoru – a přesně to teď hledá. Filipovo dětství nebylo jednoduché, pramení z něj přirozeně ochranářský instinkt. Dnes má s rodinou funkční vztah, stejně jako se svými bývalými partnerkami.
Autor: FTV Prima
Logistik Tomáš Karniš (28) z Brna, alias Káčko, je rodinný typ. Má za sebou dva vážné vztahy, které nevyšly kvůli narušení důvěry. Od své partnerky očekává, že bude akční, bude mít ráda cestování a rodina pro ni bude důležitá. Na ženě si jako první všimne jejích očí a je pro něj důležité, jak moc je komunikativní.
Autor: FTV Prima
Zdravotní sestra Adéla Horňáčková (26) z Prahy. Má za sebou období, kdy se soustředila spíše na vztahy s ženami, nyní je připravena na cokoli. Zakládá si na své finanční svobodě a nezávislosti. Neočekává velká gesta, ale spíše pozornost v maličkostech. Hledá někoho, kdo bude milý, empatický a energický. Její „éra s holkami“ pramenila hlavně z negativních zkušeností s přístupem mužů. Její nejdelší vztah trval čtyři roky.
Autor: FTV Prima
Moderátorka Aneta Šimečková (30) z Prahy do vily přichází jako žena, která si prošla nedávno rozchodem. Chodila s tanečníkem StarDance Martinem Prágrem. Nyní hledá partnera, ze kterého vyzařuje mužnost a nabídne jí zázemí, bezpečí i jistotu. Bude tou, která konflikt neeskaluje, ale řeší – a ostatní to rychle poznají.
Autor: FTV Prima