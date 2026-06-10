|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Sexy dívky i tři Muži roku. Dvacítka hledající lásku v Thajsku je kompletní
Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala
Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...
Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii
Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...
Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová slaví 45
Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslavila 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...
Sexy nevěsta a obřad i s dětmi. Michaela a Roman Tomešovi si zopakovali svatbu
Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili...
Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně
Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...
Pletli si mě s Maradonou. A píše se někde, že nemůžeme vyhrát? Kohák o MS i reklamách
Kdo ví, jakých úspěchů mohl český fotbal s Jakubem Kohákem dosáhnout. Při náboru na Bohemce věštili malému Kubíčkovi velkou budoucnost. Jenže jeho kariéra skončila dřív, než začala. Maminka mu kopání...
Slavná v Německu jako tatínek? Charlotte Gott zpovídal Bild. Prozradil, že je zadaná
Charlotte Gott (20) by ráda coby zpěvačka uspěla i ve světě. Minimálně v německy mluvících zemích by díky příjmení mohla mít dobře našlápnuto. Její otec Karel Gott tam platil za miláčka publika....
Manželky, synové a dcery Donalda Trumpa. Kdo z nich nosí české jméno?
Prezident Spojených států amerických Donald Trump, který v neděli 14. června oslaví 80. narozeniny, má po svém boku početnou rodinu. Dohromady má pět dětí, které si pořídil se třemi manželkami:...
Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vyhrál a čím byla pátá řada zajímavá
Soutěž Survivor Česko & Slovensko 2026 dospěla do finále ve středu 10. června 2026. Odehrálo se ve Fóru Karlín a fanoušci ho tak mohli poprvé v historii sledovat i naživo a ne jen na obrazovkách....
Můžu vypadat starší, ale v hlavě mi je pořád 35, říká Geena Davisová
Herečka Geena Davisová, známá z filmů jako Thelma a Louise, Myšák Stuart Little nebo Beetlejuice, se v nedávném rozhovoru ohlédla za svým životem, mateřstvím i stárnutím. Dvojnásobná držitelka Oscara...
Dětská hvězda Michaela Kudláčková popsala, jak byla v mládí znásilněna
Michaela Kudláčková (57) se proslavila jako Barča ze seriálu My všichni školou povinní. Zmařená herecká kariéra ale nebylo to nejhorší, co ji v životě potkalo. V mládí byla znásilněna. Celý incident...
Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii
Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...
Ficova dvojnice je už na Slovensku. Předtím se zastavila i v Praze
Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová dorazila k našim východním sousedům. Samozvaná královna Slovenska, která se proslavila podobou se slovenským premiérem Robertem Ficem, se předtím...
Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla
Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...
Rozvod? Nejturbulentnější část života. Zpětně jsem rád, říká Roman Šebrle
Před pěti lety se rozešel se svou manželkou, se kterou byli 21 let. Bývalý olympionik a primácký moderátor Roman Šebrle považuje toto období za nejturbulentnější ve svém životě. Přesto je ale nakonec...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Plnější by byla lepší, hodnotí misska Iveta Lutovská svá prsa
Kalhoty mívá krátké, partnery převyšuje. „To je tou mojí výškou, že vypadám hubeně, mám běžnou velikost 36 nebo 38. Ale všechno je mi krátké. To je můj celoživotní problém. S kalhotami a s partnery,“...
Survivor Česko & Slovensko zná vítěze. Odnáší si dva a půl milionu a auto
Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko došla do svého finále. Vůbec poprvé v historii tohoto televizního fenoménu byl celkový vítěz vyhlášen v přímém přenosu. Před zraky zaplněného...