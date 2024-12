V novém díle podcastu se Raven-Symoné zamyslela nad svými zkušenostmi s dospíváním v Hollywoodu. Promluvila také o tlaku producentů i rodiny okolí na to, aby odpovídala tehdejším standardům krásy.

Herečka prozradila, že první ze dvou operací, při kterých si nechala zmenšit prsa, podstoupila na popud dospělých. „Ze svých původních čtyřek jsem se dostala na dvojky. Někdo z televize mi tehdy řekl, že to musím udělat, abych se dostala do nějakého pořadu, už ani nevím, o co šlo,“ vzpomíná s tím, že zákrok jí důrazně doporučil i její otec. „Vlastně jsem si v pouhých patnácti letech nechala zmenšit prsa kvůli tátovi. Hlavně se bál, abych nepřišla o práci. Dnes už bych to asi neudělala,“ uvažuje.

Herečka Raven-Symoné jako malá holčička v seriálu Cosby Show. Obrázek, na kterém se plácá do čela, patří mezi nejznámější memy.

Pro liposukci se rozhodla ve stejné době. Prý proto, že v bulváru neustále psali o tom, že by měla zhubnout. „Říkala jsem si, že když si nechám udělat se zmenšením prsou zároveň i liposukci, přestanou o mně možná říkat, že jsem tlustá a na obrazovkách nemám co dělat. A tak jsem si nechala na klinice udělat dvě věci za cenu jedné,“ vysvětlila.

Operace s sebou nesly spoustu papírování, protože Symoné bylo pouhých patnáct let a tak museli ke všemu dávat souhlas její rodiče. Zákroky se neobešly bez komplikací. Když se herečka po jednom z nich probudila, dostala záchvat úzkosti. „Měla jsem sucho v puse a nemohla vůbec dýchat, začala jsem panikařit. Došlo mi, co jsem to vlastně udělala,“ říká.

„Z těch operací mám dodnes jizvy. Potom jsem zas postupem času přibrala a tím se mi zas zvětšila i prsa. V dnešní době to je už všechno úplně jinak, je tu téma sebeláska a stále se propaguje pozitivní přístup k tělu, ať už nosíte jakoukoliv velikost oblečení. To jsem já jako mladá dívka nezažila,“ dodává Raven-Symoné.

Herečka v roce 2013 veřejně oznámila, že je lesba. „Bylo to hodně těžké. Stavěla jsem si před sebou roky obrannou zeď, která se najednou úplně rozpadla. Cítila jsem se velmi zranitelná,“ zavzpomínala loni v rozhovoru pro web E! News.

Partnerky Raven-Symoné a Miranda Madayová se vzaly v červnu 2020 po pětiletém vztahu.

V pořadech z díly Disney Channel se herečka objevovala od roku 2003. Zahrála si například v sitcomu U Raven doma, filmu Gepardí kočky nebo seriálech Cosby Show, Troufalky a Americký táta.

VIDEO: Raven-Symoné v seriálu Cosby show: