Vánoční rituály letoškem asi končí. Děti už mají vlastní partnery, říká Radůza

Písničky píše přes třicet let a naplnila jimi už na dvě desítky alb. To nejnovější se jmenuje A žili šťastně až do smrti... a je inspirováno biblickým příběhem o narození Ježíška i českými vánočními tradicemi. Jak Radůza vzpomíná na Vánoce svého dětství? A jak je stráví letos? I o tom jsme si povídali se zpěvačkou a skladatelkou, kterou nejkrásnější svátky nepřestávají podněcovat k tvorbě.

To jsem se fakt pobavila, protože mi nedošlo, že Monika nazpívala písničku do animáku Ledové království, a já jí napsala píseň, kterou jsem nazvala Kryolipolýza. Zpěvačka a skladatelka Radůza