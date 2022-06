Svědectví o Kajínkovi jsou levá. Vím to z lochu, říká rapper Ali z Malých lásek

Máte viditelně potetované tělo včetně obličeje. Má to nějaký specifický význam?

Jasně že má! Já si jedu takový sibiřský styl. Na tělo si zaznamenávám celý svůj příběh, je to připomínka mých zážitků, zkušeností. Ať už dobrých, nebo špatných. Jednou, až budu ležet na prkně, si mě pak ten patolog celého přečte. Tedy jestli bude trochu vnímavý a nebude úplně mimo. A třeba si pak kousek odřízne a odnese si ho domů.

To zní až hororově. Pod okem máte vytetované dvě kapky. Podobné si lidi z podsvětí dřív nechávali vymalovat za lidi, které zabili. Takže máte za sebou dvě vraždy?

To se pleteš! Moje kapky jsou prázdné, ne vyplněné. To znamená, že mě něco dvakrát v životě opravdu hodně zamrzelo, ne že jsem někoho zabil. A i kdyby to bylo tak, jak si myslíš, pak ti to stejně nikdy neřeknu.