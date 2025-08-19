Léto přeje tuku na zádech, vtipkuje raperka Lizzo a ukázala své křivky

  11:37
Americká zpěvačka Lizzo (37) si letošní léto užívá naplno. Závěr července strávila na dovolené v Paříži, kam si přivezla několik sad oblečení, a na svém Instagramu pak sdílela výsledné fotky.

„Léto přeje tuku na zádech,“ napsala k sérii snímků, na nichž pózuje v kovově lesklých šatech se zcela odhalenými zády na balkoně s výhledem na Eiffelovu věž. Paříž se stala jejím pódiem pro několik odvážných módních kreací, přičemž její profil na Instagramu jich rozhodně nezůstal ušetřen.

Fanoušci výsledné záběry obratem ocenili. „Jsi krásná, vždycky jsi byla a vždycky budeš. Na váze nezáleží. Ty se od ostatních odlišuješ svým postojem a svým hlasem,“ napsal jeden ze sledujících. „Fantastická architektura… a ten výhled na Paříž taky ujde,“ zahlásil jiný uživatel. Herečka Kerry Washingtonová přispěla stručným heslem: „SUMMERING!!!!!!“

Toto pařížské vystoupení pro Lizzo není jednorázovou módní epizodou – od svého příjezdu zveřejnila už vícero výrazných outfitů. Měla například dvoudílný nařasený komplet v barvě slonové kosti doplněný žlutými slunečními brýlemi a černou koženou kabelkou Celine.

Předtím rodačka z Detroitu vsadila na modrou soupravu tílka a kalhot – a tento outfit doprovodila videem, kde tancuje s Eiffelovou věží v pozadí. Ještě před evropskou cestou stihla zaujmout v Los Angeles, kde vyrazila v přiléhavých hnědých šatech se třpytivým vzorem.

Lizzo (srpen 2024)
Raperka Lizzo v Paříži (23. července 2025)
Lizzo na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Lizzo na Breakthrough Prize v Santa Monice (5. dubna 2025)
45 fotografií

Odvážné modely podtrhují to, jak otevřeně Lizzo mluví o svém přístupu k tělu a zdraví. Letos v lednu oznámila, že splnila svůj cíl ohledně hubnutí. „Cvičím především kvůli duševnímu zdraví,“ zmínila pak v rozhovoru pro červencové číslo magazínu Women’s Health. „Je to něco, co mi ze všeho nejvíce zlepší náladu.“

Lizzo

Americká zpěvačka Melissa Viviane Jeffersonová, vystupující pod uměleckým jménem Lizzo, v poslední době výrazně zhubla. Netrvalo dlouho a rozproudily se debaty o tom, do jaké míry si cestu „zkrátila“ populárními injekcemi na hubnutí.

Přestože nejdřív mlžila, letos v červnu přiznala, že i ona jeden čas tyto látky užívala. „Zkusila jsem všechno, co se dalo,“ řekla smířlivě v podcastu Just Trish s tím, že v jejím případě se však tyto injekce nestaly tím hlavním. Lizzo říká, že nakonec nad přebytečnými kily zvítězila sama.

„Pro mě jde hlavně o ten rozdíl mezi přijatými a vydanými kaloriemi. Ozempic funguje díky tomu, že méně jíte, cítíte se plní. Tudíž když tohle zvládnete sami o sobě, jen silou vůle, je to pořád totéž,“ dodala držitelka ceny Grammy.

