Raper Renne Dang dostal u soudu podmínku kvůli drogám, hrozily mu roky vězení

„V minulosti jsem udělal chyby a přešlapy, které mě dodnes velmi mrzí. Tehdy jsem si neuvědomoval všechny důsledky svého jednání a choval se nezodpovědně. Od té doby jsem ale prošel velkou životní proměnou. Přehodnotil jsem priority, své místo v životě i to, jaký chci být člověk. Mám práci, která mě naplňuje, stabilní zázemí a nejbližší, kteří mě podporují,“ začal Renne Dang svůj čtvrteční příspěvek na Instagramu.
Nyní se podle svých slov snaží být zodpovědný nejen vůči sobě, ale i vůči společnosti. Ať už prostřednictvím umělecké tvorby nebo dlouhodobé spolupráce na veřejně prospěšných projektech.
„Celá věc, která měla dnes soudní dohru je nyní uzavřena a je pro mě bolestivou připomínkou minulosti, se kterou se již dávno neztotožňuji. O to víc ale cítím potřebu říct, že si svou chybu plně uvědomuji, upřímně jí lituji a udělám všechno pro to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Rozhodnutí soudu respektuji,“ uvedl.
Bulvární média podle něj zveřejnila nepravdivé a neověřené informace, že je obžalován v souvislosti s distribucí tvrdých drog. „Tato tvrzení odmítám a nezakládají se na faktech, která by se mě jakkoli týkala. Mrzí mě, že si některá média informace ani neověřila a šíří nepodložené spekulace jen za účelem vytvoření senzace. Vážím si podpory své rodiny, spolupracovníků i fanoušků. Děkuji, že mi umožňujete jít dál a posíláte mi sílu,“ dodal.
|
Marihuana není legrace, říká influencer Tadeáš Kuběnka po léčbě na psychiatrii
Renne Dang je český raper, zpěvák a textař s vietnamskými kořeny, který se během posledních let stal jedním z výrazných představitelů současné hudební scény v Česku.
Narodil se v Rychnově nad Kněžnou, po dokončení školy se přestěhoval do Prahy, kde se věnuje hudbě a umělecké tvorbě. Je známý svým osobitým stylem, který kombinuje prvky rapu i dalších žánrů, a texty, které často reflektují jeho životní zkušenosti, identitu a vnitřní boj.
Renne se zviditelnil nejen na hudební scéně, ale znají ho i televizní diváci, v roce 2025 byl kandidátem na vítěze v reality show Survivor Česko & Slovensko IV, kde vydržel 73 dní a skončil těsně před finále. Podle fanoušků byl jedním z nejoblíbenějších hráčů loňské řady.
V jeho diskografii jsou alba jako CON LAI, THÁI nebo DANG, která mu přinesla uznání mezi fanoušky rapu i širší veřejnosti. V listopadu převzal v anketě Český slavík vítěznou sošku v kategorii Objev roku.