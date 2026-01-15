Raper Renne Dang dostal u soudu podmínku kvůli drogám, hrozily mu roky vězení

Autor:
  15:10
Muzikant a účastník loňského ročníku reality show Survivor Česko & Slovensko, Renne Dang (30), odešel ve čtvrtek od soudu s podmíněným trestem v délce deset měsíců. Případ z roku 2022 se týkal obvinění z pěstování a distribuce marihuany. Raper se k celé situaci vyjádřil na sociálních sítích.
Renne Dang (leden 2026)

Renne Dang (leden 2026) | foto: Instagram@rennedang

Renne Dang
Renne Dang v show Survivor Česko & Slovensko 2025
Objev roku 2025, rapper Renne Dang (21. listopadu 2025)
Renne Dang (29): Raper, textař a zpěvák s vietnamskými kořeny žije v Praze....
35 fotografií

„V minulosti jsem udělal chyby a přešlapy, které mě dodnes velmi mrzí. Tehdy jsem si neuvědomoval všechny důsledky svého jednání a choval se nezodpovědně. Od té doby jsem ale prošel velkou životní proměnou. Přehodnotil jsem priority, své místo v životě i to, jaký chci být člověk. Mám práci, která mě naplňuje, stabilní zázemí a nejbližší, kteří mě podporují,“ začal Renne Dang svůj čtvrteční příspěvek na Instagramu.

Objev roku 2025, raper Renne Dang (21. listopadu 2025)

Nyní se podle svých slov snaží být zodpovědný nejen vůči sobě, ale i vůči společnosti. Ať už prostřednictvím umělecké tvorby nebo dlouhodobé spolupráce na veřejně prospěšných projektech.

Renne Dang (leden 2026)
Renne Dang
Renne Dang v show Survivor Česko & Slovensko 2025
Objev roku 2025, rapper Renne Dang (21. listopadu 2025)
35 fotografií

„Celá věc, která měla dnes soudní dohru je nyní uzavřena a je pro mě bolestivou připomínkou minulosti, se kterou se již dávno neztotožňuji. O to víc ale cítím potřebu říct, že si svou chybu plně uvědomuji, upřímně jí lituji a udělám všechno pro to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Rozhodnutí soudu respektuji,“ uvedl.

Bulvární média podle něj zveřejnila nepravdivé a neověřené informace, že je obžalován v souvislosti s distribucí tvrdých drog. „Tato tvrzení odmítám a nezakládají se na faktech, která by se mě jakkoli týkala. Mrzí mě, že si některá média informace ani neověřila a šíří nepodložené spekulace jen za účelem vytvoření senzace. Vážím si podpory své rodiny, spolupracovníků i fanoušků. Děkuji, že mi umožňujete jít dál a posíláte mi sílu,“ dodal.

Marihuana není legrace, říká influencer Tadeáš Kuběnka po léčbě na psychiatrii

Renne Dang je český raper, zpěvák a textař s vietnamskými kořeny, který se během posledních let stal jedním z výrazných představitelů současné hudební scény v Česku.

Narodil se v Rychnově nad Kněžnou, po dokončení školy se přestěhoval do Prahy, kde se věnuje hudbě a umělecké tvorbě. Je známý svým osobitým stylem, který kombinuje prvky rapu i dalších žánrů, a texty, které často reflektují jeho životní zkušenosti, identitu a vnitřní boj.

Renne se zviditelnil nejen na hudební scéně, ale znají ho i televizní diváci, v roce 2025 byl kandidátem na vítěze v reality show Survivor Česko & Slovensko IV, kde vydržel 73 dní a skončil těsně před finále. Podle fanoušků byl jedním z nejoblíbenějších hráčů loňské řady.

V jeho diskografii jsou alba jako CON LAI, THÁI nebo DANG, která mu přinesla uznání mezi fanoušky rapu i širší veřejnosti. V listopadu převzal v anketě Český slavík vítěznou sošku v kategorii Objev roku.

Vstoupit do diskuse

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Raper Renne Dang dostal u soudu podmínku kvůli drogám, hrozily mu roky vězení

Renne Dang (leden 2026)

Muzikant a účastník loňského ročníku reality show Survivor Česko & Slovensko, Renne Dang (30), odešel ve čtvrtek od soudu s podmíněným trestem v délce deset měsíců. Případ z roku 2022 se týkal...

15. ledna 2026  15:10

Nemám anorexii. Způsobil to zármutek, vysvětluje Kate Beckinsale problém přibrat

Kate Beckinsale (leden 2026)

Herečka Kate Beckinsale (52) přišla loni o matku. Rok předtím pochovala svého nevlastního otce a ještě v dětství ztratila i svého biologického otce. Svůj nezdravě hubený vzhled přisuzuje zármutku,...

15. ledna 2026  15:04

Boudová a Tuna se rozešli. Je to za mnou, říká herečka a mluví o toxickém vztahu

Nela Boudová a Jan Tuna (Le Royal, Praha, 22. dubna 2023)

Herečka Nela Boudová (58) zveřejnila na sociální síti slova o rozchodu po toxickém vztahu a nepřímo tak potvrdila spekulace bulváru o tom, že se s moderátorem Janem Tunou (53) rozešli. V diskusi s...

15. ledna 2026  13:13

Bára Poláková je těhotná. Třetí dítě čeká s o 14 let mladším muzikantem Urbanem

Bára Poláková a Štěpán Urban (listopad 2025)

Herečka Bára Poláková (42) a její o 14 let mladší partner Štěpán Urban (28) budou mít první společné dítě. Herečka už má dcery Ronju (10) a Riku (8) s hercem Pavlem Liškou.

15. ledna 2026  11:53

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

15. ledna 2026

Rozčílená Obermannová: Neplaťte si důchodové pojištění, vyzvala spisovatelka

Spisovatelka Irena Obermanová

Irena Obermannová (63) se ostře opřela do českého důchodového systému a svým emotivním příspěvkem na Instagramu vyvolala bouřlivou debatu. Spisovatelka popsala vlastní zkušenost s vyřizováním...

15. ledna 2026  9:11

Anna Prášilová Fialová je zpět s Ondřejem Rychlým. Dříve spolu bydleli

Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý

Který z herců by tu situaci neznal. Práce žádná, takže sebedůvěra se pomalu vytrácí. Anna Prášilová Fialová má recept jak toto období překlenout. „Nějak se zabavit a nevzdat to. Nikdy! Pořád musíte...

15. ledna 2026

Jednou přinesl štrúdl a vedle bylo uříznuté ucho, řekla na maskéra Šestáka sestra

David Šesták a Petra Šestáková

On patří mezi špičkové maskéry, kterého si vybírají i zahraniční filmové a seriálové produkce. Ona zase bez nadsázky líčila snad každou známou osobnost u nás, hlavně při focení do časopisů....

15. ledna 2026

Zemřela influencerka Shining Ája. Na TikToku sdílela svůj boj s anorexií

Shining Ája sdílela na TikToku svůj boj s mentální anorexií i kardiologickým...

Ve věku 25 let zemřela influencerka Shining Ája, kterou sledovaly na TikToku desetitisíce lidí. Sdílela tam svůj boj s mentální anorexií a kardiologickým onemocněním. O jejím úmrtí informovaly na...

14. ledna 2026  17:08

Krásná lupička bez podprsenky. Jak hvězda filmu Bonnie a Clyde nastolila módní trend

Premium
Faye Dunawayová ve filmu Pouť zatracených (1976)

Film, drama, skandály. Faye Dunawayová je herečkou, která uměla vzbudit vášně – na plátně i mimo něj. Její životní příběh je směsicí ohromujících filmových úspěchů, bouřlivých vztahů a ikonických...

14. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

Jennifer Anistonová (8. ledna 2026)

Volné břicho? Kila navíc? Nic z toho hvězdu seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou neohrožuje. Herečka sice v únoru oslaví 57. narozeniny, ale ve věku, kdy spousta žen bojuje s povislou kůží a zadkem,...

14. ledna 2026  12:13

Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o...

Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení...

14. ledna 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.