Smrad, švábi a žádná okna, popisuje raper Separ. Skončil v Indonésii za mřížemi

„Než někam jedete, zkontrolujte si cestovní dokumenty. Taková Indonésie to bere dost vážně. Platný pas mám ještě čtyři měsíce, ale oni vyžadují měsíců šest. Takže deportace a pár dní v base, než mi poletí letadlo zpátky domů,“ napsal Separ ve středu na Instagramu.

Skončil ve vězení, kde má nárok na jedno jídlo denně, osprchovat se nemůže. „Nechci vědět, co v té matraci na zemi žije, kdo všechno na tom ležel a jestli to vůbec někdy převlékli. Snad v tom nežijí nějaké brebery. Jak se říká, zažít se má všechno, ale tohle je opravdu nechutné. Moji kámoši a přítelkyně leží jen pár kilometrů odsud na pláži,“ popisuje raper a bývalý manžel slovenské zpěvačky Tiny, se kterou má dvě děti.

Letecká společnost, která Slováka do vězení poslala, udělala podle jeho slov chybu a dostala už pokutu za to, že ho vpustila do země s cestovním pasem, jehož platnost končí za čtyři měsíce oproti požadovaným šesti.

„Zkontroloval jsem si pas poměrně pozdě, vlastně až v den odjezdu. Neuvědomil jsem si to. Samozřejmě, moje pi**vina. Ale tím, že jsem prošel v Thajsku i v Singapuru tak, že na mě na imigračním mrkli a pustili mě dovnitř, tak jsem to čekal stejné i tady,“ vysvětluje s tím, že v Indonésii mají bohužel přísnější pravidla, a proto v zemi uvázl.

Bude deportován nejbližším letem společnosti, se kterou na ostrov přiletěl. „Dnes jsem tu v base celý den, zítra také a pozítří odlétám. Je tu asi 28 stupňů, není tu žádná klimatizace. Je tu ventilace, která je nad tímhle svinstvem (ukazuje na záchod), které smrdí přesně tak, jak si představujete. Nikde není žádné okno, takže ani nevím, jestli je právě noc, nebo den,“ dodal.

V jednom z příběhů na sociálních sítích zveřejnil Separ také video švába, který se plazí vedle jeho mobilu s tím, že velmi doufá, že mu tento hmyz nebude v noci lézt po hlavě.

