Lil Nas X byl zadržen poté, co policie reagovala na oznámení, že se na Ventura Boulevard pohybuje nahý muž.
Mluvčí losangeleské policie magazínu People svěřil, že „byl na hlášen nahý muž v ulici krátce před šestou hodinou ranní.“ Podle stejného zdroje byl následně „obviněn z napadení policisty“ a převezen do nemocnice k ošetření. Poté má být obžalován a projít standardním procesem.
Policie zatím odmítla potvrdit identitu zadrženého. Magazín TMZ však uvedl, že jde právě o rapera Lil Nas X, což potvrzuje i jeho vlastní video, ve kterém jen v bílých slipech a bílých kovbojských botách chodí po ulici.
Lil Nas X v rozhovoru pro Paper Magazine na začátku letošního roku přiznal, že sláva změnila jeho pohled na svět. „Stát se slavným mě přiblížilo k spiritualitě. Obvykle to bývá naopak, ale mně to pomohlo cítit se blíže všemu kolem. Musím se soustředit na sebe. Jsem očividně v nepohodě, i když to nechci přiznat. A jediný způsob, jak se vrátit zpátky, je pracovat nejdřív sám na sobě. Teď se pomalu vracím zpátky do světa,“ tvrdil hudebník.