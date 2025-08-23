Raper Lil Nas X se procházel po ulicích ve spodním prádle. Skončil v nemocnici

Americký raper Lil Nas X (26) byl zatčen a hospitalizován poté, co ve čtyři hodiny ráno tančil jen ve spodním prádle a kovbojských botách na ulici a nasazoval si na hlavu dopravní kužel. Policisty, kteří se mu snažili domluvit, napadl a skončil v poutech. Nakonec ho policie odvezla do nemocnice kvůli podezření na předávkování drogami.

Lil Nas X byl zadržen poté, co policie reagovala na oznámení, že se na Ventura Boulevard pohybuje nahý muž.

Mluvčí losangeleské policie magazínu People svěřil, že „byl na hlášen nahý muž v ulici krátce před šestou hodinou ranní.“ Podle stejného zdroje byl následně „obviněn z napadení policisty“ a převezen do nemocnice k ošetření. Poté má být obžalován a projít standardním procesem.

Lil Nas X na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)
Raper Lil Nas X rád provokuje a v šatníku má sukní i šatů hned několik. V péřové krinolíně a svatozáři se objevil letos v létě na předávání cen MTV Video Music Awards.
Lil Nas X na Met Gala (New York, 1. května 2023)
Lil Nas X na MTV Video Music Awards (Newark, 12. září 2023)
Policie zatím odmítla potvrdit identitu zadrženého. Magazín TMZ však uvedl, že jde právě o rapera Lil Nas X, což potvrzuje i jeho vlastní video, ve kterém jen v bílých slipech a bílých kovbojských botách chodí po ulici.

Lil Nas X v rozhovoru pro Paper Magazine na začátku letošního roku přiznal, že sláva změnila jeho pohled na svět. „Stát se slavným mě přiblížilo k spiritualitě. Obvykle to bývá naopak, ale mně to pomohlo cítit se blíže všemu kolem. Musím se soustředit na sebe. Jsem očividně v nepohodě, i když to nechci přiznat. A jediný způsob, jak se vrátit zpátky, je pracovat nejdřív sám na sobě. Teď se pomalu vracím zpátky do světa,“ tvrdil hudebník.

