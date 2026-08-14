Do týmu Ranní show přibude obrovská superstar, oznámil moderátor Leoš Mareš

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Jako dvojice v rádiu neměli konkurenci ani obdobu. Jak vzniklo duo Mareš-Hezucký?
„Já vám tedy něco řeknu. Možná budete úplně první, kdo se to dozví. Sezona dvacet devět a do týmu Ranní show přibude jedna obrovská superstar,“ prozradil Leoš Mareš v rozhovoru pro Evropu 2. Následně ještě upřesnil, že jde o člověka, kterého z jeho pohledu řadí mezi největší hvězdy v České republice. „A bude součástí Ranní show,“ dodal.
Mareš zatím jméno nové posily neodhalil. Naznačil však, že posluchači možná nebudou muset čekat až do oficiálního začátku nové sezony. Ta má odstartovat 1. září, moderátor ale připustil, že by se nový člen týmu mohl objevit už o den dříve, tedy v pondělí 31. srpna. „My už to nemůžeme vydržet,“ řekl.
Pro Ranní show jde o významnou změnu. Patrik Hezucký zemřel 5. prosince 2025 ve věku 55 let. S Marešem tvořil jednu z nejznámějších moderátorských dvojic českého éteru. V Ranní show spolu působili od roku 1997, tedy téměř tři desetiletí. Po Hezuckého smrti pokračoval Mareš ve vysílání s Kateřinou Říhovou.
Marešovo aktuální oznámení proto okamžitě vyvolalo otázku, kdo se k nim po prázdninách připojí. Samotný moderátor jméno neprozradil a ani nepotvrdil, zda půjde o muže, nebo ženu.
Na sociálních sítích už se mezitím rozjela tipovací hra. Mezi jmény, která fanoušci nejčastěji zmiňují, se objevují například Štěpán Kozub, Vojta Dyk, Jakub Kohák, Libor Bouček nebo Jakub Prachař. Právě Kozub patří mezi nejčastěji skloňované tipy.
Další posluchači tipují i jiné známé osobnosti. V diskusích se objevují například jména jako Ewa Farna, Matěj Ruppert, Martina Pártlová nebo Tereza Pergnerová. Některé tipy jsou přitom pořádně odvážné. Mezi návrhy jsou i Jiřina Bohdalová, Jaromír Jágr, Jiří Korn nebo Helena Vondráčková.