Před osmnácti lety vyhrála StarDance Jakubova matka Dana Batulková, vedená tanečníkem Janem Onderem. Teď na parketě předvádí, co umí, jeho manželka Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem. Jakub ji podporuje, ale sám by do taneční show nikdy nešel.
„Svoje místo rád přenechám někomu jinému, tenhle formát pro mě není, Já na některé věci nemám trpělivost a hlavně se rád učím to, co se mi může do budoucna hodit. Z tohoto hlediska je pro mě účast v takové soutěži nepřínosná. Raději ten čas věnuji sebevzdělávání někde jinde,“ říká.
Nedávno obnovil chod svého hudebního studia a k tomu cvičí na bubny a kytaru. „Doplňuji si mezery, učím se harmonii a další věci, abych byl až vyrazíme s Tros Discotequos na turné, lepší než doteď,“ prozrazuje. S Janem Maxiánem a Vojtou Dykem se snaží složit i nové písničky. „Plánujeme teď vystupovat hodně omezeně, abychom si odpočinuli a v roce 2028 si uděláme radost šňůrou koncertů.“
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Tros Discotequos je hudební formace, která zpívá písničky na přání a tento princip nehodlají muzikanti opustit. „To je na tom našem uskupení to nejvzácnější. Proto je taky tak populární Štěpán Kozub. Lidi si všímají, že improvizuje, že to, co říká, vzniká v tu chvíli na daném místě. Baví je to a umí to ocenit. Takže tento přístup částečně zachováme, ale prošpikujeme to ještě něčím úplně jiným. Bude to takové mistrovství světa v hudbě,“ prozrazuje svoje plány.
Předtím se ale s Vojtou Dykem chystají do O2 areny s tvorbou bratří Nedvědů. „Přišli jsme s nápadem, že by bylo hezké ty jejich skvělý písničky zase vrátit do oběhu. A myslím, že jsme tím rozpoutali novou nedvědovskou vlnu. Bratři Jan a František Nedvědovi teď vstoupí do Síně slávy na Českém slavíkovi a kam se podíváte, všude dělají Nedvědy. Tak jsme rádi, že jsme inspirovali celé Česko,“ říká. O hudební režii se postará Jan Maxián a na obou koncertech v květnu příštího roku vystoupí i kamarádi muzikantů.
Sám na Nedvědech vyrůstal. „Vždycky, když jsem seděl někde na rybách, pouštěl jsem si je pěkně potichoučku do repráčku,“ prozrazuje. Ryby loví už od dětství a přivedl k nim i Kryšpína, syna Agáty Hanychové a Miroslava Dopity, když byl s influencerkou ženatý. „Ale Kryšpín mě už dávno překonal, on už je vrcholový sportovec. A já jsem pyšný na to, že jsem mu předal něco smysluplného, že to všechno mělo nějaký význam,“ říká Jakub Prachař.
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Je mu jedno, co z vody vytáhne. „Důležité je, abyste to uměli tak dobře, že chytíte aspoň něco a vždycky je to překvapení. Ale já všechno pouštím zpátky do vody. Razím teorii Vojty Dyka: Chyť, zabij a pusť!,“ usmívá se.
Do jeho portfolia nedávno přibyly dvě herecké role. V seriálu Sériový manžel hraje podvodníka Milan Bareše, v celovečerním snímku Něco jako rodina je za pošťáka - spisovatele, kterému se nedaří prorazit. V prvním projektu je skoro plešatý v druhém má vlasů až podezřele moc. „Vyholili mi je a nabarvili tak, aby to vypadalo, že toho mám na hlavě míň než ve skutečnosti. Ale protože mám rychlou dorůstavost, tak se mi krásně obnovily, a když jsem točil Něco jako rodina, dali mi na ně akorát kaštanový přeliv. To bylo jediné, co se muselo dotunit,“ vypráví Prachař.
Když se objevil s novým účesem na place, Tereza Ramba se neudržela smíchy. „Protože mi závidí. Sama těch vlasů už moc nemá, proto si je fouká dozadu. A taky těžce snáší, jak jsem se za posledních pár let v herectví zlepšil. Byly doby, kdy mi říkávala, jak mám hrát a teď, když vidí, jak jsem ji přeskočil, je z toho úplně hotová,“ přisadil si s vážnou tváří.
Ramba hraje v Něco jako rodina Prachačovu manželku, která ho podporuje, byť ji zároveň štve, že nenosí domů peníze. „Já jí vysvětluji, že jsem umělec a jednou se to zlomí. Ale když chlapa podporujete příliš dlouho..., to žádná ženská nevydrží,“ uznává herec.