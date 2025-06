Takhle vypadá hvězda filmu Karate Kid. Herec prozradil, díky čemu získal roli

Ralph Macchio na premiéře filmu Karate Kid: Legendy v New Yorku (27. května 2025) | foto: Reuters

Ralph Macchio se v pořadu Live with Kelly and Mark rozpovídal o svém dětství. Zavzpomínal, jak jako malý pracoval v otcově prádelně a prozradil jedinečnou dovednost, která mu pomohla při obsazení do jeho slavných rolí. „Chtěl jsem být jako Gene Kelly,“ řekl Macchio moderátorům Kelly Ripa a Marku Consuelosovi o tom, že jako dítě chodil na hodiny stepu.

„Když jsem byl malý, dívali jsme se s mámou na staré filmové muzikály. Právě tam mě to tak trochu chytlo, že jsem chtěl vystupovat,“ dodal s tím, že choreografické dovednosti, které se naučil při stepu, lze snadno přenést do pohybů v karate. „U jednoho napínáš špičky, u druhého je zase ohýbáš.“

Ralph Macchio ve filmu Karate Kid (1984)

Herec dokonce předvedl pár stepařských kroků. I když měl Macchio pocit, že jeho dovednosti už nejsou tak ostré, Ripa, Consuelos i publikum ho odměnili potleskem.

Po nedávném dokončení šesté a poslední série seriálu Cobra Kai si Macchio zopakuje roli Daniela LaRussa v nejnovějším díle filmové série Karate Kid, s názvem Karate Kid: Legendy.

Ve filmu hraje také Jackie Chan v roli pana Hana, který se objevil v remaku Karate Kida z roku 2010. Dále nový hlavní hrdina Li Fong, kterého ztvární Ben Wang.

Jackie Chan, Ben Wang, Ralph Macchio a Jonathan Entwistle na premiéře filmu Karate Kid: Legendy v New Yorku (27. května 2025)

Na premiéře filmu Karate Kid: Legendy prozradil Macchio magazínu People, že šestý film série o bojových uměních má jiný styl. „Připomíná spíše rané filmy Jackieho Chana, tedy hongkongský styl,“ dodal. „V bojových scénách jsou kamery v zápasech nasazeny opravdu širokými objektivy. Všude je propletený humor a ve filmech o Karate Kidovi byl vždycky humor, ale původní filmy, které jsme natočili, byly tak trochu filmově kouzelné, velmi romantické.“

„Tohle je rychlejší tempo pro tuto generaci, ale protkané humorem, vzrušením, bojovým uměním nové úrovně a Ben Wang je ve filmu rocková hvězda,“ prozradil herec.