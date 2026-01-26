Prozradil Ralph Fiennes, kdo bude novým Voldemortem? Dobrá volba, říká

Ralpha Fiennese se novináři zeptali, kdo by ho měl nahradit v roli Voldemorta v připravovaném seriálu. „Řekli mi, že už ho obsadili, ne? Myslím, že Cillian Murphy je velmi dobrý. Velmi dobrá volba. Jak už jsem říkal, Cillian Murphy je skvělý,“ prohlásil herec a obrátil se ke svému týmu. „Myslím, že ho obsadili, že? Nevíte? Myslel jsem, že ano.“
Není jasné, jestli herec nechtěně prozradil tajemství, nebo jen vychází ze spekulací fanoušků a sázkařů, kteří favorizují na roli Voldemorta právě Cilliana Murphyho (49). Ten již dříve prohlásil, že o svém angažmá zatím nic neví. Zároveň popřál hodně štěstí komukoli, kdo se ujme role po Fiennesovi, kterého označil za hereckou legendu.
První oficiálně potvrzení herci seriálového Harryho Pottera byli John Lithgow jako Albus Brumbál, Janet McTeerová jako Minerva McGonagallová, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid.
Seznamte se s Weasleyovými. Seriálový Harry Potter představil další herce
Loni v květnu společnost HBO uvedla, že Harryho Pottera, Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou ztvární Dominic McLaughlin, Alastair Stout a Arabella Stantonová.
Později oznámili také obsazení dalších postav, jako jsou Weasleyovic rodina, Draco Malfoy, další profesoři Školy čar a kouzel v Bradavicích, či spolužáci Harryho Pottera.
Premiéra první řady seriálu, který má věrněji vycházet z knih J.K. Rowlingové a bude mít celkem sedm řad, je naplánována na začátek roku 2027.