Baskytarista z Rage Against the Machine bojuje s rakovinou

Čtyřiapadesátiletý hudebník na téma svého zdraví poprvé promluvil v rozhovoru pro magazín Spin, dva měsíce před oznámením o zrušení. Vyjádřil se tehdy zcela bez obalu. „Musím teď řešit pěkně vážný sra*ky. Těsně před turné s Rage jsem si nechal vyoperovat prostatu. Mám rakovinu prostaty,“ prohlásil.

Tim Commerford, který na pódiu celá desetiletí vystupoval v tílku nebo rovnou bez trička, se vždy zdál být v nejlepší kondici. Jak však sám uvedl, nemoc může potkat kohokoli. „Patřil jsem mezi ty, kdo si hrdě zakládají na své kondici a na tom, že se o sebe starají. Ale tohle je prostě otázka štěstí nebo smůly,“ řekl. Před zveřejněním rozhovoru přitom o jeho diagnóze vědělo pouze několik nejbližších přátel, rodina a zbytek skupiny.

Časem prý začal ustavičně přemýšlet nad tím, co všechno rakovina ovlivňuje a kam až může sahat ve svých následcích. „Ať se děje cokoli, vždycky mě to přinutí zamyslet se, jestli to není tím, že mám rakovinu. Zrovna rakovina prostaty je vážně, vážně drsná, protože souvisí se sexuálním životem. Je těžké nad tím nepřemýšlet. Když se chtě nechtě ocitnete v takové situaci, je to brutální psychologická cesta,“ svěřil se.

Tim Commerford (Inglewood, 9. prosince 2017)

„Nejhorší je na tom to utrpení, ta fyzická bolest po operaci. Nikdy jsem takovou bolest nezažil. Už jsem se mockrát rozbil při sportu a na kole, tak jsem usoudil, že mám na bolest nejspíš dobrou toleranci,“ prohlásil. „Ale tohle, to mě dostalo na kolena. Ani když ta bolest odezněla, pořád jsem se z toho úplně nezvedl. Sice posiluju a tak, ale psychologicky je to šílená rána. Mám prostě co dělat, abych se z toho nezhroutil a nesesypal.“

Hudebník se ke kapele přidal v roce 1991, načež se v roce 2000 rozpadli kvůli tvůrčím neshodám a odchodu zpěváka Zacka. V roce 2007 sice společně odehráli několik koncertů včetně festivalu Coachella, ale definitivně, podruhé, se dali dohromady až v listopadu 2019. To jim však naplánované turné překazila covidová pandemie. Na dlouho očekávané turné se tak čekalo až do letošního roku. Nicméně další plánované koncerty nyní zůstávají zrušené.