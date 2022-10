Rafael Nadal se stal poprvé otcem. Manželka měla komplikované těhotenství

Rafael Nadal přerušil po US Open sezonu, aby mohl být se svou ženou, která se kvůli neupřesněným zdravotním problémům nevyhnula v posledních týdnech těhotenství hospitalizaci.

Jedinou výjimku udělal před dvěma týdny kvůli rozlučce velkého přítele Rogera Federera s kariérou, na Laver Cupu v Londýně však strávil jen jeden den.

Tenista Rafael Nadal sice nerad mluví o svém soukromí, ale v červnu prozradil šťastnou novinu, že s manželkou Marií Franciscou Perello čekají přírůstek do rodiny. „To znamená, že pokud vše půjde dobře, budu otcem. Nevím, jak to změní můj život, ale neočekávám, že to změní mou profesionální kariéru,“ dodal tenkrát v prohlášení, které umístil i na sociální sítě.

Rafael Nadal a Maria Francisca Perello (Madrid, 18. listopadu 2021)

Španělský tenista Rafael Nadal a bývalá pojišťovací agentka Maria Francisca Perello, známá jako Xisca, se zasnoubili v roce 2018. Tenista požádal přítelkyni o ruku na romantickém výletě v Římě.

Oba si však pečlivě chrání soukromí a zpráva o zasnoubení vyšla najevo až v lednu 2019. Oficiálně spolu chodí od roku 2005, znali se však již předtím.

Tenista s přítelkyní se vzali v říjnu 2019. Svatbu měli v pevnosti na severu Mallorcy, odkud Nadal pochází. Mezi přibližně třemi sty padesáti svatebními hosty byl i někdejší španělský král Juan Carlos I. s manželkou Sofií.