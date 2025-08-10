Tenista Rafael Nadal je dvojnásobným tatínkem. Prozradil i jméno miminka

Autor:
  13:10
Tenisová hvězda Rafael Nadal (39) má důvod k radosti. Je z něj dvojnásobný tatínek. S manželkou Marií Franciscou Perello (37) mají druhého syna.
Manželka čtrnáctinásobného vítěze Roland Garros rodila v nemocnici v Palmě de Mallorca. Rodiče chlapce pojmenovali Miquel. Podle tiskové agentury Europa Press je toto jméno zvláštní poctou Mariině otci, který zemřel v dubnu 2023 ve věku 63 let po dlouhé nemoci.

Tenista se svou chotí mají ještě staršího syna Rafaela, který přišel na svět po komplikovaném těhotenství v roce 2022. Nadal v minulosti prohlásil, že si děti vždy přál.

„Vždycky jsem chtěl být otcem. Pokaždé jsem rád trávil čas s dětmi. Měl jsem spoustu menších bratranců a sestřenic, takže jsem si s nimi užil spoustu legrace,“ řekl.

Maria Francisca Perello a Rafael Nadal (Amsterdam, 15. února 2018)

Španělský tenista Rafael Nadal a bývalá pojišťovací agentka Maria Francisca Perello, známá jako Xisca, se zasnoubili v roce 2018. Tenista požádal přítelkyni o ruku na romantickém výletě v Římě.

Slzy, otisk boty a 69 grandslamů. Nadalovo loučení ozdobili i Federer a Djokovič

Oba si však pečlivě chrání soukromí a zpráva o zasnoubení vyšla najevo až v lednu 2019. Oficiálně spolu chodí od roku 2005, znali se však již předtím.

Tenista s přítelkyní se vzali v říjnu 2019. Svatbu měli v pevnosti na severu Mallorcy, odkud Nadal pochází. Mezi přibližně třemi sty padesáti svatebními hosty byl i někdejší španělský král Juan Carlos I. s manželkou Sofií.

Současný španělský král Felipe VI. v červnu sportovci za jeho přínos sportu udělil titul markýz z Llevant de Mallorca. Je to dědičný titul, který zdědí jeho syn Rafael mladší.

