Tenista Rafael Nadal je dvojnásobným tatínkem. Prozradil i jméno miminka

Manželka čtrnáctinásobného vítěze Roland Garros rodila v nemocnici v Palmě de Mallorca. Rodiče chlapce pojmenovali Miquel. Podle tiskové agentury Europa Press je toto jméno zvláštní poctou Mariině otci, který zemřel v dubnu 2023 ve věku 63 let po dlouhé nemoci.
Tenista se svou chotí mají ještě staršího syna Rafaela, který přišel na svět po komplikovaném těhotenství v roce 2022. Nadal v minulosti prohlásil, že si děti vždy přál.
„Vždycky jsem chtěl být otcem. Pokaždé jsem rád trávil čas s dětmi. Měl jsem spoustu menších bratranců a sestřenic, takže jsem si s nimi užil spoustu legrace,“ řekl.
Španělský tenista Rafael Nadal a bývalá pojišťovací agentka Maria Francisca Perello, známá jako Xisca, se zasnoubili v roce 2018. Tenista požádal přítelkyni o ruku na romantickém výletě v Římě.
Oba si však pečlivě chrání soukromí a zpráva o zasnoubení vyšla najevo až v lednu 2019. Oficiálně spolu chodí od roku 2005, znali se však již předtím.
Tenista s přítelkyní se vzali v říjnu 2019. Svatbu měli v pevnosti na severu Mallorcy, odkud Nadal pochází. Mezi přibližně třemi sty padesáti svatebními hosty byl i někdejší španělský král Juan Carlos I. s manželkou Sofií.
Současný španělský král Felipe VI. v červnu sportovci za jeho přínos sportu udělil titul markýz z Llevant de Mallorca. Je to dědičný titul, který zdědí jeho syn Rafael mladší.