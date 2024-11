Ze slavného herce byl málem farář. Poté ve filmu si Lukavský zahrál i papeže

Seděly mu charakterní role, vybavte si třeba nadporučíka Hafnera, velkého lidumila a vlastence, který v seriálu Sňatky z rozumu uchrání mladého Martina Nedobyla před těžkým tělesným trestem a pak se zastává i jeho podřízených. Ovšem Radovan Lukavský uměl i záporné či něčím zvláštní role – například v pohádce Motanice na motivy klasiky o Dařbujánovi a Pandrholovi se stal Smrťákem. Byl i hercem pro historické postavy, nejvíc si ho možná pamatujete jako obrozeneckého divadelníka Václava Tháma ze seriálu F. L. Věk, o dalších se dozvíte v kvízu.

O každé roli hodně přemýšlel, uvažoval o ní do největších hloubek. Na otázku, co má herec dělat, aby pravdivě vytvořil obraz jiného člověka, o Vánocích 1989 odpověděl: „Musí si sám sebe představit na jeho místě, v jeho situaci, aby pochopil i pohnutky a příčiny jeho jednání, proč je teď zlomyslný, proč lže, proč ublížil. Často si říkám, kdybychom tak tenhle herecký přístup k jevištní postavě dovedli vždycky přenést i do života.“