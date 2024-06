Gólmany jsem jí zakázal, říká Gudas o sestře provdané za brankáře Neuvirtha

„Měla jsem od táty i od bráchy zákaz chodit s hokejisty. Pak mě ale brácha s jedním seznámil,“ vysvětlila Karolína Neuvirthová Gudasová, která svého bratra v USA navštěvovala jen zřídka. Pak ale začala jezdit každý měsíc.

„Říkali jsme si s tátou: Hlavně ne gólmana. Hm, trefa do černýho. Ale přišel se zeptat, jestli může. Tak jsem mu řekl, že může, ale musí se schovat někam, kde nikdo nechodí, aby nikdo z týmu nic neviděl. Odešli a za půl hodiny na skupinovým chatu fotka ségry s Michalem. Já to poslouchal pak ještě čtrnáct dní v kabině,“ postěžoval si Radko Gudas.

„Byl to trochu problém. Tátovi se to moc nelíbilo. On nemá rád gólmany. Říká, že jsou jiní. Ale podle mě jsou hustý. Je to záhul být tam 60 minut,“ vysvětlila Neuvirthová nevoli v rodině.

Všichni si ale na situaci brzy zvykli a Karolína Gudasová se za Michala Neuvirtha provdala. Mají spolu dceru Emily a syna Marka. Michal Neuvirth svou kariéru kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil a začal trénovat mladé hokejisty.

Bývalý gólman Washingtonu, Buffala, NY Islanders nebo Philadelphie také pomáhá své manželce s jejím projektem písniček pro děti Karol a Kvido, kvůli němuž získala přezdívku „druhá Patrasová.“ „Manžel už nehraje hokej, je občas náš řidič nebo skladník nebo co je potřeba,“ prozradila Neuvirthová.

Její bratr je teď naopak velkou hokejovou hvězdou a kromě vítězství na mistrovství oslavil před pár dny i 34. narozeniny. „Manželka mi dovolila si do baráku nainstalovat pípu. Dneska ji přivezli, zítra ji nainstalujeme. Těším se na to,“ prozradil Gudas. Od sestry ale dostane zajímavější dárek. „Já mu koupím dva pávy. Už má ovečky, slepice, pávi mu chybí,“ prozradila Karolína Neuvirthová Gudasová.