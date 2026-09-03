Dokáže si tak úspěšná podnikatelka jako vy najít v náročném programu skloubeném s rodinou čas sama pro sebe?
Ráda o věcech mluvím tak, jak jsou, bez příkras. Skloubit mateřství a práci na mezinárodních projektech ATAIRU a Alaigned samozřejmě není jednoduché. Nechci tvrdit, že mám na sebe spoustu času, ale s manželem se snažíme, aby rodina fungovala tak, jak potřebujeme. Dlouhodobě se snažím držet své priority – rodinu, práci a pak také čas pro sebe. Miluji hory, pocházím ze Špindlerova Mlýna a snažíme se tam trávit volný čas. Bez podpory svého muže si to ale nedokážu představit.
Hlídá manžel, když jste v práci?
Robert děti „nehlídá“ – vychováváme je společně. Od začátku to bereme tak, že jsme v tom spolu jako partneři. Je pro mě velkou oporou, stejně jako já pro něj.
To, koho si vybereme za životního partnera, je nejdůležitější rozhodnutí v našem životě – a vlastně i rozhodnutí byznysové.