Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sebevědomí je dovednost, nerodíme se s ním, říká investorka z Jámy lvové

Bibiana Martina Hykl
  20:00

Fotogalerie14 Premium

Radka Viktorie Dohnalová | foto: Tv Nova/ Jáma lvová

Radka Viktorie Dohnalová je velmi úspěšnou podnikatelkou, ale zároveň zvládá starost o čtyři děti. Jeden ze synů má navíc autismus. Klape jí to díky nadhledu i výběru skvělého partnera, který je jí opravdovým parťákem. V současnosti je i „lvicí“ v Jámě lvové, kde může vybírat jako investor nadějné podnikatele. „Mám ráda, když mohu neustále něco dělat,“ říká křehká blondýnka. A máloco ji v životě dokáže vykolejit.

Dokáže si tak úspěšná podnikatelka jako vy najít v náročném programu skloubeném s rodinou čas sama pro sebe?
Ráda o věcech mluvím tak, jak jsou, bez příkras. Skloubit mateřství a práci na mezinárodních projektech ATAIRU a Alaigned samozřejmě není jednoduché. Nechci tvrdit, že mám na sebe spoustu času, ale s manželem se snažíme, aby rodina fungovala tak, jak potřebujeme. Dlouhodobě se snažím držet své priority – rodinu, práci a pak také čas pro sebe. Miluji hory, pocházím ze Špindlerova Mlýna a snažíme se tam trávit volný čas. Bez podpory svého muže si to ale nedokážu představit.

Hlídá manžel, když jste v práci?
Robert děti „nehlídá“ – vychováváme je společně. Od začátku to bereme tak, že jsme v tom spolu jako partneři. Je pro mě velkou oporou, stejně jako já pro něj.

To, koho si vybereme za životního partnera, je nejdůležitější rozhodnutí v našem životě – a vlastně i rozhodnutí byznysové.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu

Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou....

Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...

Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Krejčíková ve 14 slýchala sexistické narážky kolegů. Bylo to normální, říká

Aneta Krejčíková a Kristina Podzimková na wellness odpoledni serialů Ulice a...

Herečka Aneta Krejčíková (35) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o svých začátcích v seriálu Ulice, kdy na ni měli starší kolegové sexistické narážky. Vadilo jí to, ale neozvala se, protože to...

Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách

Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky...

Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...

Sebevědomí je dovednost, nerodíme se s ním, říká investorka z Jámy lvové

Premium
Radka Viktorie Dohnalová

Radka Viktorie Dohnalová je velmi úspěšnou podnikatelkou, ale zároveň zvládá starost o čtyři děti. Jeden ze synů má navíc autismus. Klape jí to díky nadhledu i výběru skvělého partnera, který je jí...

3. září 2026

Jsem v přechodu, zhubla jsem a živím se obličejem, vysvětluje plastiky Bendová

Alice Bendová vyděsila fanoušky obličejem s podlitinami. (2. září 2026)

Alice Bendová vyděsila své fanoušky na sociálních sítích. Ukázala video, na kterém má obvázanou hlavu, oteklý obličej s nehybnou levou stranou a podlitiny. Také mluvení jí dělá problémy. Co se jí...

3. září 2026  12:11,  aktualizováno  18:58

Švagr norského krále, šaman Durek Verrett podstoupil transplantaci

Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett

Američan Durek Verett je členem norské královské rodiny od roku 2024, kdy se oženil s princeznou Marthou Louise. Nedávno podstoupil operaci v univerzitní nemocnici v Oslu, při níž mu byla provedena...

3. září 2026  13:01

Móda z Benátek: Dámy měly sexy kousky i luxusní róby. Nechyběly italské značky

Móda na zahájení filmového festivalu v Benátkách (2. září 2026)

Letošní 83. ročník filmového festivalu v Benátkách se sice musí obejít bez hollywoodských trháků, ovšem o hvězdy nemá nouzi. Zahájení filmového svátku si nenechala ujít řada známých tváří jako...

3. září 2026  11:01

Plavání v jezeře a párty až do rána. Rolins promluvila o svatbě s Nedvědem

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Dara Rolins promluvila o své první svatbě v životě. V Itálii si vzala fotbalistu Pavla Nedvěda. Zpěvačka prozradila, že se nikdy neplánovala vdávat, vše se ovšem změnilo, když potkala toho pravého.

3. září 2026  10:01

Před 30 lety přiletěl do Prahy Michael Jackson, provázelo ho davové šílenství

Michael Jackson na koncertu v Praze

Přesně před třiceti lety – 3. září 1996 – začala v Praze několikadenní davová hysterie vyvolaná příletem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového...

3. září 2026

Přáli si třetího potomka, osud páru nadělil čtyřčata

Courtney Willinghamová

Když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysnili si ideálně holčičku. U čísla tři měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně...

3. září 2026  8:35

Drsná kritika hned v prvním díle SuperStar 2026. Jste jako D2 u Brna, řekl Habera

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Pěvecká soutěž SuperStar se vrací na televizní obrazovky už ve středu 2. září od 20:20 hodin. V porotě usedne zpěvák Paľo Habera, zpěvačka Ewa Farna, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin....

3. září 2026  8:22

Ani my missky nejsme perfektní a dokonalé, říká královna krásy Lucie Pisková

Finalistka Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková

Ještě nedávno byl jejím světem atletický stadion, skok do dálky a sprinty. Pak přišlo zranění, konec aktivní kariéry a rozhodnutí zkusit soutěž krásy. Z té si Lucie Pisková (23) odnesla titul Miss...

3. září 2026

Druhé dítě? Máme jiné plány, říká Marek Adamczyk

Marek Adamczyk a Eva Adamczyková v Karlových Varech (6. července 2024)

Natáčení s dětmi si „užíval“ už v seriálech Kukačky a Mozaika. Žádnou speciální metodu, jak se s malými herci při práce sblížit, ale nemá. „Snažím se k nim chovat jako k parťákům. Na place jsme...

3. září 2026

Dara Rolins a Pavel Nedvěd se vzali. Zpěvačka zveřejnila snímek s prstýnky

Pavel Nedvěd a Dara Rolins (říjen 2022)

Zpěvačka Dara Rolins (53) se provdala za manažera české fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda (54). Zprávu o svatbě oznámila snímkem rukou se snubními prsteny. Svatba proběhla v Itálii.

2. září 2026  20:52

Moudrý klobouk, famfrpál i černý Snape. Je tady nový trailer Harryho Pottera

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Společnost HBO představila nový trailer k seriálu Harry Potter, jehož první řada bude mít premiéru o Vánocích. V ukázce nechybí zařazování do kolejí, zápas famfrpálu, Harryho neviditelný plášť nebo...

2. září 2026  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.