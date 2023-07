Žena, která budí vášně. Provokovat budu vždycky, říká Radka Třeštíková

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Co se stane, když s něčím strašně škubnete? Přijde štěstí, nebo katastrofa? Spisovatelka Radka Třeštíková to ví. Vypráví o tom v nové knize i na následujících řádcích. Škubnout s lidmi umí jako málokdo, psaním i vystupováním. Pro ty, kteří ji nemají rádi, je jednou vulgární, podruhé nahá a potřetí? To se asi ještě dozvíme.