Na premiéru bez podprsenky. V módě jsem spontánní, říká Radka Třeštíková

Rozhovor spolu děláme na premiéře filmu Pravda, nebo lež. Dokáže vás jakožto spisovatelku inspirovat při psaní film, či vycházíte ryze z vašich zkušeností a vjemů z okolí?
Mě vždycky zásadně inspiruje všechno ostatní kromě knih, takže hledám inspiraci určitě i ve filmu, i v hudbě, i v umění a taky v pozorování světa.
Když dojde na recenze, já vím, že zrovna na iDNES.cz vám…
Jste mi naložili! (smích)
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Jak zpracováváte tyto zpětné vazby?
Zamyslím se nad tím. Ne že bych nad tím úplně mávla rukou. Já jsem z toho vždycky nervózní, když ta kniha vyjde, takže jsem vždycky šťastnější, když je ta první recenze trošku mírnější. Zároveň vždycky čekám, ne že dostanu „naloženo“, ale že možná jsou ta očekávání na mě vyšší a ty nároky jsou kladeny výš. Jsem možná hodnocená trošku mimo ten žánr, protože přece jenom píšu odpočinkovou literaturu a tam bývají ty kritiky milosrdnější. Ale nevím, jsem na to už zvyklá a určitě si z toho při psaní něco beru. Není to úplně tak, že bych to úplně hodila za hlavu.
Uklidní vás potom trochu útěk do vaší sociální bubliny?
Určitě ano. Vždycky, když přijde nějaký, ani tomu nechci říkat „hejt“, klidně i oprávněná kritika, tak si potom tak jako jdu (smích) pro pochvalu, protože všichni občas potřebujeme obejmout a utišit. A v tom virtuálním světě to taky takhle funguje na psychiku.
Vás má vždy v merku módní policie. Jak byste sama popsala svůj styl a sebevyjádření?
Dneska jsem zase bez podprsenky, ale jinak… Byla jsem celý den takhle venku a pořád je krásně a horko. Většinou se snažím asi hlavně o pohodlnost, což si myslím, že by v módě nemělo být. Móda, jak říkají módní návrháři, má trošku bolet. Takže podpatky a korzety a podobně. Ale já, když se mám na poslední chvíli rozhodnout, tak vždycky volím pohodlí.
Když vám ženy v komentářích píší, že jste „příliš odvážná“ v módě, teď to říkám diplomaticky, tak nemáte potom chuť trochu zařadit zpátečku? Nebo je to naopak pro vás to, že tam dáte tu pomyslnou pětku a rozjedete to ještě víc? Chcete předat ženám zprávu: „Buďte odvážné“?
Já si úplně nemyslím, že předávám nějakou zprávu. A vlastně bych i nerada předávala, protože si nemyslím, že jsem v tomto člověk, kterého by bylo nutno následovat. Já se snažím inspirovat lidi co nejmíň, protože jsem nerada, když někdo pak zopakuje něco, co by neměl. Mám ráda, když si lidi jedou svoje, když mají svůj styl.
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A co vy na to, když ženy hodnotí vaše modely jako „příliš odvážné“?
Většinou tomu svoje oblékání nepřizpůsobuju. Já jsem strašně spontánní člověk. Rozhoduji se obvykle na poslední chvíli. Většinou mi to v tu chvíli přijde úplně super, pak se vidím někde na fotkách a říkám si: „Tak sakra, mohla jsi to trošku víc promyslet.“ Ale v tu chvíli to neřeším.
Hodně zaznamenávám, že jste nálepkovaná slovem „sexy“. Když to řeknete o někom vy, kdo je pro vás sexy, třeba z mužů z našeho showbyznysu?
Ježíš, kdo je sexy? Aby mě potom jejich manželky neukamenovaly. Pro mě je to pořád určitě třeba Jirka Langmajer! A tímhle zdravím Adélu. (smích)