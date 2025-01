„It is not over until it is over (Není konec, dokud není konec),“ napsala Radka Třeštíková ke svému návratu na Instagram a nové fotce jen v kalhotkách a tílku, kterou doplnila několika sexy snímky z loňského roku.

„Máš pochvalu za to, že jsi udržela předvánoční formu!!“ chválí nový snímek Třeštíkové miliardář Richard Chlad a s ním hromada fanoušků, kterých má Třeštíková na Instagramu skoro 99 tisíc.

Těm v prosinci oznámila, že si od sociálních sítí dá nucenou pauzu.

„Nejradši bych tady zůstala a užívala si s vámi svoji novou knihu, ale kvůli svému bezpečí a bezpečí svých dětí musím tohle prostředí na chvíli opustit,“ sdělila před měsícem.

Třeštíková za své často kontroverzní příspěvky na sociálních sítích čelila kritice i urážkám. V minulosti se nechala slyšet, že ráda lidi rozčiluje. „Že bych vyloženě chtěla, aby mi psali hnusný zprávy, to ne, to se prostě někdy stane. Když tam dám prsa, konkrétně bradavky. To lidi hodně rozčiluje,“ řekla Třeštíková loni v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.