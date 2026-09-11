Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

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Třeštíková s Vítem už vztah netají. Exmanžel Lutovské zveřejnil fotku z hor
„Po pěti letech jsem si vyndala z nosu septum, že už jsem na to fakt stará. A moje děti mě pak celý večer přemlouvaly, ať si to tam vrátím zpátky,“ napsala Radka Třeštíková na Instagram. Zároveň připomněla některé z komentářů, které na její adresu kvůli piercingu dostávala.
„To jen info pro všechny, co to septum pořád komentují ve stylu ‚stará kr**a s kruhem v rypáku‘,“ uvedla. „Já vás vnímám a občas si dokonce říkám, že je na tom kus pravdy, ale moje děti to všechno vidí jinak,“ dodala.
Třeštíková patří mezi nejúspěšnější současné české spisovatelky. Vystudovala práva a několik let pracovala jako firemní právnička, než se začala naplno věnovat psaní. Proslavila se především románem Bábovky, který se dočkal také filmového zpracování. V roce 2019 se objevila v taneční soutěži StarDance.
V soukromí byla dlouhá léta spojována především s fotografem Tomášem Třeštíkem. Vzali se v roce 2012 a mají spolu dvě děti, dceru Elu a syna Jonatána. Manželství později skončilo a v roce 2025 Třeštíková potvrdila, že už je rozvedená.
Nyní tvoří pár s podnikatelem Jaroslavem Vítem, bývalým manželem moderátorky Ivety Lutovské. Vít má z předchozího manželství dvě děti.
Třeštíková v poslední době zaujala také rozhodnutím vydat svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, odvozeným od jejího rodného příjmení Velikovská. Chce tak oddělit nové psaní od své veřejné identity.