Klid a pohoda pro mě hodně znamenají. Doma vaří i syn, říká modelka Radka Rosická

Modelka a moderátorka Radka Rosická (44) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že advent a vánoční klid si umí užít se vším všudy. Manželka fotbalisty Tomáše Rosického (45) popsala, jak prožívá svátky a zda si v jídelníčku něco odpírá. Svěřila se také, proč je pro ni důležité pomáhat druhým.

Setkáváme na křtu klipu, který má pomoci nadaci Anežka. Je pro vás v adventním čase a nejen při něm důležité pomáhat?
Samozřejmě, jak jste řekl, nejen v adventním čase. Já ráda pomáhám. Myslím si, že je to o mě známo. Velmi mě těší, když mohu udělat radost někomu jinému.

Televizní obrazovka vám není cizí. Myslíte si, že je ve vašem případě lichotivá?
Já nevím, těžko říct. (smích) Musím se přiznat, že na sebe nerada koukám zpětně. Mnohokrát jsem se ani neviděla, ale doufám, že ano, že je lichotivá.

Vkládáte důvěru v postprodukční tým?
Samozřejmě, že chci vždycky alespoň něco vidět. Když se točí reklama pro Steilmann, kde jsem tváří této módní značky, určitě chci vždy vidět klip i reel určený pro Instagram. To ano. Ale důvěra tam musí být a já ji mám.

Umíte během adventního čas přepnout a odpočívat?
Ano. Adventní čas patří k mým nejoblíbenějším obdobím v roce. Ze začátku je to pro mě hektické, protože peču hodně vánočního cukroví. Potom ale přijde ten vánoční čas, klid a pohoda. Ty jsou pro mě hodně důležité a hodně to pro mě znamená.

Pečete i perníky, to jsme tu mohli vidět. Je to vaše vášeň?
Ano, je to moje vášeň. Troufnu si říct, že už odmala. Zrovna adventního kapra peču i s dětmi na kurzu. Ten už proběhl, ale dneska jsem speciálně ještě jeden perník vyrobila a myslím si, že udělal radost.

Máte syna. Zaznamenal jsem, že spíše než fotbal, jak by mnozí předpokládali, ho fascinuje právě pečení.
(smích) Ano, je to tak. Já jsem si ho troufla vzít jednou v létě na letní kemp a tam ho pečení velmi bavilo. Do té doby nechtěl vůbec nic dělat, ani mi pomáhat v kuchyni, co se týká vaření. Tam se to ale naučil. Začalo ho to bavit a za týden se naučil spoustu nových receptů, které mi občas doma vaří.

Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

S manželem Tomášem jste pořád oba dva velice fit. Jak moc si dovolíte hřešit sladkostmi nebo nějakým typicky českým jídlem?
Jednou za čas nebo jednou týdně si dáme i těžší jídlo. Kachnu, knedlíky, zelí, to si dopřáváme. Máme to rádi a žádná omezení nemáme. Snažíme se jíst střídmě, nepřejídáme se.

A pomáhá u vás i párový sport? Jste zvyklí spolu sportovat?
Ne, já nesportuji vůbec. Za to se trochu stydím. Manžel občas sportuje, ale spolu ne.

Tak v čem tkví to kouzlo? Protože divačky a čtenářky vám teď budou závidět.
Kouzlo, to nevím. Asi genetika, nebo si to nedokážu vysvětlit. Ale samozřejmě už mám také nějaký věk a tělo se postupně mění. Myslím si, že bych asi brzy měla začít něco dělat. Ne kvůli tomu, abych člověk zhubl, ale obecně je to pro tělo zdravé.

Co pro vás znamená vánoční čas? Co byste ráda předala další generaci, synovi, aby si pořád pamatoval, stejně jako vy máte tyto sváteční dny s vašimi rodiči v paměti.
Určitě bych chtěla, aby si zapamatoval tradice, které dodržujeme. Aby si pamatoval, že vánoční čas se točí nejen okolo lásky a pomáhání. Je to o tom, být všichni spolu s celou rodinou, s přáteli a navzájem si pomáhat.

Klid a pohoda pro mě hodně znamenají. Doma vaří i syn, říká modelka Radka Rosická

