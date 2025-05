Radka Pavlovčinová odešla ze Slovenska už v patnácti letech, aby v Praze studovala konzervatoř. Mladší bratr jí tehdy připadal otravný. Dnes už jeho tehdejší chování chápe.

„Nebyli jsme úplně harmonická rodina a Adam se narodil do prostředí, které nebylo úplně zdravé, a tak se projevoval. Možná chtěl jen víc pozornosti a lásky, ale mě to v tu chvíli terorizovalo, protože chtěl všechno, co jsem dělala já,“ vysvětlila Radka Pavlovčinová.

Bratra skutečně inspirovala. Když u ní viděl, že se dá živit uměním, rozhodl se pro podobnou kariéru.

Zvítězil v Česko Slovenské SuperStar a nyní, ačkoli je Slovák a na rozdíl od sestry nemluví česky, bude pod jménem Adonxs reprezentovat Českou republiku na Eurovizi. Pravidla totiž umožňují reprezentovat zemi, v níž interpret žije nebo působí na hudebním trhu. Pro slovenské zpěváky je to navíc jediná možnost, jak se na Eurovizi dostat.

„Od roku 2012 se Slovensko Eurovize neúčastní. Velký prostor pro podporu umění na Slovensku není,“ říká Pavlovčin, který Eurovizi považuje za pěveckou olympiádu.

„Není žádná paralela, která by se mohla vyrovnat této soutěži. Je to obrovská platforma, která může umělci pomoci přiblížit se evropskému publiku a odstartovat evropskou kariéru. Je to olympiáda a zároveň trochu Hunger Games. Ale není tam rivalita. Je to přátelské, ale na konci vyhraje jen jeden,“ říká Pavlovčin.

Zahraniční showbyznys láká i jeho sestru, kterou si vybírají zahraniční produkce. Zahrála si třeba v seriálu Nebe s.r.o. se Stevem Buscemim a Danielem Radcliffem. „Radcliffa jsem potkala jen v cateringu, na place jsme se nepotkali,“ popsala. Ale Steve Buscemi s ní natáčel a dokonce jí pochválil zuby.

„Přišel za mnou a řekl: Líbí se mi vaše zuby. Jsou stejně velké jako ty moje, jen trochu rovnější. Hlavně si s nimi nikdy nic nedělejte, je to vaše přednost,“ vzpomíná Pavlovčinová.