Radka Fišarová: Nejvíc svobodně se cítím tam, kde nemůžu přirozeně dýchat

Vím, že velmi ráda cestujete. Raději do přírody nebo za památkami? A co máte na cestování nejraději?

Je pravda, že cestování dost vyhledávám. Vždycky zacítím takové vnitřní nutkání a už jdu hledat volný termín a naciťuji, kde by se nám mohlo líbit, jaké jsou možnosti a s jakou partou. Je mi asi jedno, jestli jedeme do Říma za historií, nebo někam do přírody. A to jak u nás, nebo někam do hor třeba do Rakouska. Obojí mě dokáže neskutečně nabít. Je pravda, že úplně nejvíc je, když mám hlavu pod hladinou a mohu sledovat nějaké mořské tvory. To jsou pro mě asi nejvíc intenzivní zážitky. Na Galapágách jsme šnorchlovali mezi tuleni a samozřejmě obrovským množstvím ryb. V Indonésii pak s mantami, žralokem velrybím. Je to pro mě těžko vysvětlitelné, protože se vlastně nejvíc svobodně cítím v prostředí, kde nemůžu přirozeně dýchat. Ale neskutečně mě to zkrátka přitahuje.

Kde jste byli v letošní roce? A kam se ještě chystáte?

Letos jsme byli na začátku roku lyžovat v italských Alpách, pak jsme vyrazili na jarní prázdniny do Egypta, kde si syn Oskar splnil sen plavat s delfíny a pak jsme byli na krásném výletě v dubnu v Holandsku, kde jsme byli unesení ze záplavy tulipánů, což jsou mimochodem moje nejoblíbenější květiny. A vyjeli jsme i na jeden z Fríských ostrovů Texel, kde jsme jeli sledovat tuleně v přírodě a samozřejmě nechyběl Amsterdam a všechny hlavní atrakce. No a v květnu konečně asi po 15 letech jsem vyjela do Paříže, což byl pro mě opravdu moc silný moment. A pokud se zadaří, tak bych moc ráda navštívila Norsko, samozřejmě za polární září, ale také za kosatkami.

Syn Oskar jezdí všude s vámi? Jak se mu to líbí?

Osky je samozřejmě můj hlavní průvodce, skvělý parťák. Navíc většinou s námi jezdí babinec, i když s námi jezdí i jeho kamarádky, ale pořád samé ženské. Takže to samo o sobě je myslím velmi vzdělávací. (smích) On je velmi statečný a řekla bych, že ho ty naše cesty i dost baví. Pro mě to je možnost trošku mu pootevřít jiné vnímání světa. Poznání sebe sama, kolikrát vystoupení z komfortní zóny a kritické myšlení. Podle mě poznat myšlení jiných národů, lidí, kultur napomáhá zároveň pak ty rozdílnosti umět respektovat. Nebo si alespoň udělat obrázek sám za sebe. Každopádně pokud to jde, tak musíme jet každý rok na ostrov Brač, kam už jezdíme tak trochu jako na chalupu. Bez toho to nejde.

Radka Fišarová a její syn Oskar

Když už zmiňujeme cesty, vaše loňská do USA byla poněkud osudová.

Loňská cesta do Chicaga pro mě byla opravdu silný moment v životě. Těžko přenosný. Byli jsme pozváni na konzulát na společenskou akci The Czech Day na konci října. Celá příprava byla strašně narychlo a mě chytil velmi silný pocit intuice, že se něco děje, ne úplně pozitivního. Odjížděla jsem s tím, že se asi už s rodiči neuvidíme, i když jsem to nějak racionálně nedokázala popsat. Když jsme se loučili s tátou, říkala jsem Oskymu: Řekni dědovi, že ho máš rád a podívej se mu do očí. Ve mně probleskl pocit odpuštění. Bohužel to byl opravdu poslední moment, co jsme se viděli. Než jsme se vrátili, tak měl táta úraz a pak odešel. Já jsem moc vděčná za to, že jsem měla možnost se sním takhle vědomě rozloučit. Všem bych to v těchto chvílích přála.

Šansoniéři do svých písní často vkládají hodně smutku a žalu, jak je to u vás?

Určitě člověk získává určitou hloubku s věkem, se zkušenostmi, prožitky, ztrátami. Ale také prožitou radostí. Pro mě je šanson možné zpívat i klidně ve 20 letech, ale musí být autentický, musí v něm být pravda toho interpreta. A klidně může být v šansonech energie i radost, naděje nebo povzbuzení. Nebo prostě jednoduché životní příběhy. To jsou šansony, které se snažím vyhledávat.

Radka Fišarová v Paříži

Vaše podobnost s Edith Piaf je všeobecně známá, narodily jste se ve stejný den 19. prosince. Už jste jí byla zapálit svíčku na pařížském hřbitově?

Právě na začátku května se mi vlastně splnil tento sen a vyrazili jsme do Paříže. Všichni mi říkali, že už to tam není, co bývalo, ale já byla naprosto unesená asi na každém rohu. Měli jsme navíc krásné počasí a všichni tam byli komunikativní, milí, zazpívali jsme si v Baru Edith Piaf a pro mě to mělo úžasně silnou atmosféru. Letos je to 25 let, co jsme začala zpívat repertoár Edith Piaf, a tak se máme „spolu“ za čím ohlížet. Tak jsem opravdu ráda, že jsem letos konečně mohla přinést kytičku a poděkovat.

Připravujete opět koncerty Šansony v zahradách pod Pražským hradem. Zazní tam také repertoár Edith Piaf?

Určitě zazní, ale Šansony v zahradách jsou hlavně koncerty několika interpretů, kteří přináší příběhy skrze písničky. Letos vystoupíme společně s Chantal Poullain, Tomášem Savkou a Davidem Krausem, kterého jsem tak trochu poprosila, aby zkusil šanson a nesmírně mu sluší. Chystáme dva koncerty 16. a 17. července 2025 v 19:30 v Ledeburské zahradě v Zahradách pod Pražským hradem, kde mají diváci i možnost zakoupit komentovanou prohlídku se sklenkou prosecca.

Také se vždy snažím podporovat mladé umělce, takže letos s námi budou jako hosté úžasný akordeonista Jaroušek Pokuta a skvělá saxofonistka Zorka Douděrová. Takže věřím, že to bude pro diváky pestré a pro všechny pohodový prázdninový večer. Navíc Šansony v zahradách vznikly s tím, že mohou cestovat i na další místa v republice a moc mě těší, že jsme letos byly pozvány s Chantal Poullain na takové malé Šansony v zahradách 29. srpna 2025 do Zahradního centra Chuchelna, což je další kouzelné místo, v rámci Kultury na Rybníce. Tam vlastně letošní koncerty Šansony v zahradách uzavřeme.

Radka Fišarová v koncertním cyklu Šansony v zahradách

Jak vás napadlo pustit se do produkce a organizace? Zařizujete vše osobně, nebo máte svůj tým?

Tým mám hlavně na konci své paže, ale také mám v zádech velkou podporu skvělých kamarádek a blízkých, kteří mi pomáhají, co to jen jde. Ona organizace na terasách Zahrad pod Pražským hradem je opravdu fyzicky náročná a je potřeba být na různých místech ve stejnou dobu. Bez nich bych to nezvládla.

Je něco, co ještě neumíte a chtěla byste?

Toho je samozřejmě spousta. Třeba bych ráda líp vařila. Jinak jsem asi dost zvědavá, pořád se snažím něco učit. Proto jsem i šla před pár lety studovat. Ale zase se to musí pojit s něčím v mém životě. Andragogiku jsem si vybírala kvůli projektu MenArt, což je stipendijní akademie uměleckých talentů pod ZUŠ Open, kde působím, jako mentor uměleckého vzdělávání. Přišlo mi nepatřičné bez širšího povědomí něco přednášet zkušeným pedagogům ze ZUŠ. Nakonec se ale vše krásně pojí a jsme tak pro studenty myslím, moc fajn tým. Teď jsme byli právě ve finále s letošními stipendisty a 25. května nás čekalo závěrečné představení v divadle Minor.

Baví vás učit?

V MenArtu jde spíš o vedení, napojení se na vybranou skupinu. Učení zpěvu, nebo všech uměleckých disciplín je velmi specifické. S někým si sednete a opravdu máte co předat, jinde může být hledání náročnější. Každopádně mě to obohacuje, pořád musíte být ve střehu, o krok napřed, a navíc je někdy člověk na začátku něčí krásné nové kariéry, a to je moc hezké sledovat.

Stíháte toho docela dost, jak vypadá váš čas, když ho máte jen pro sebe?

Samozřejmě je to čas s Oskarem nebo právě na cestách s přáteli. Ale upřímně se snažím, cokoliv dělám, dělat vědomě s radostí a z radosti. Žádná chvíle není obyčejná a každá je tu pro mě. Tak se snažím být za ně vděčná.

Radka Fišarová Jedna z našich předních šansoniérek, které se říká „česká Edith Piaf“, letos oslaví 25 let s touto francouzskou ikonou. Koncertuje v Divadle Studio DVA, hraje stále v muzikálech v Divadle Broadway, ale také se po letech vrátila do Nové Spirály na Výstavišti, kde vystupuje v opening show Vzkříšení nebo se objevila po boku operního pěvce Pavla Černocha na koncertech s Janáčkovou filharmonií Ostrava.