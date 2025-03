Vážím si jí víc než předchozí muži, říká Adam Janota o Inně Puhajkové

Vydal svoji první autorskou desku First Take a už teď si přeje, aby na té další s ním zpívala jeho přítelkyně Inna Puhajková. „Asi by to chtělo ještě technicky vypilovat, jenomže ona nemá čas chodit...