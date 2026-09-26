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„Jde jí o peníze.“ Nová láska šéfkuchaře Radka Kašpárka reagovala na ostrý útok
Přítelkyně Radka Kašpárka vynesla černé šaty se stříbrným zdobením, které upoutaly pozornost především k dekoltu. Průsvitná látka s paprsky navíc odhalovala i břicho a vysoký rozparek.
Radek Kašpárek zprávu o novém vztahu zveřejnil v srpnu. Tehdy s Ivanou z Brna zveřejnili první společnou fotografii.
Jejich vztah začal poté, co se poznali v Kašpárkově restauraci. Nejprve veřejně pochválila jeho podnik a šéfkuchař na její slova reagoval. Jejich další setkání už mělo podobu rande. „Šli jsme původně jen na jednu skleničku, ale nějak se z toho stala další kapitola našeho příběhu,“ napsal tehdy Kašpárek na sociální sítě.
Nová láska přišla po definitivním konci jeho manželství s Andreou Kašpárkovou. Manželé se vzali v roce 2020 a mají spolu syna Sebastiana. Rozchod a následný rozvod veřejně potvrdili v roce 2025.