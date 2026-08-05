„Jdete na operaci a probudíte se v těle, kde ze vteřiny na vteřinu zhasly hormony. Na lusknutí prstu,“ popsala chirurgickou menopauzu Labajová. Prodělala ji v 39 letech, protože měla geneticky vysoké riziko rakoviny. Jako všechny ženy v podobné situaci se obávala, že začne kvůli tomu rychle stárnout a přibírat. Přišly ale větší starosti než vzhled.
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Labajová: Mám preventivně odstraněné vaječníky, vejcovody i prsní žlázy
„Ony ty špeky na břiše a blbá nálada jsou vidět hned. Co ale vidět NENÍ a nabere to okamžitě neuvěřitelné tempo, je úbytek vápníku v kostech. Takže zatímco hysterčíme u zrcadla kvůli faldům, naše kostra raketově míří k osteoporóze,“ vysvětlila zpěvačka a poradila ženám doplnit vápník třeba lžící máku do ranního jogurtu nebo makovým olejem, když nechtějí jíst přímo pilulky.
„Přibírání na váze zastaví silové cvičení a kosti podpořte vápníkem a déčkem. A králem vápníku je mák,“ radí zpěvačka.
Nejdůležitější je ale zachovat si pozitivní myšlení. „I když mě tahle hormonální stopka potkala brzy a natvrdo, nepustila jsem ji do své hlavy v negativním smyslu. Naopak jsem se o sebe začala lépe starat,“ říká Labajová a po šesti letech nemá pocit, že by přišlo to, čeho se tolik obávala.
„Postavu mám pořád stejnou a držím. Sex je stejná zábava jako dříve. Návaly – dají se mírnit. Padání vlasů – dá se zastavit,“ říká Labajová a dodává tím naději svým sledujícím, aby je předčasný přechod tolik neděsil.
Operaci, při níž jí lékaři odstranili vaječníky a vejcovody, podstoupila Labajová poté, co testy prokázaly, že má pozitivní gen BRCA2, což výrazně zvyšuje riziko rakoviny, na kterou zemřela její babička i matka a onemocněla i její sestra. Labajová kvůli tomu podstoupila i mastektomii.