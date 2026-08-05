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Labajová prošla už v 39 letech chirurgickou menopauzou. Chce to disciplínu, říká

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Radana Labajová (2025)

Radana Labajová (2025) | foto: Profimedia.cz

Radana Labajová, Nikola Šobichová a Kateřina Brzobohatá jsou stále ve formě.
Holki si spolu užijí hodně legrace.
Skupina Rybičky 48 (Michal Brener, Ondra Štorek, Petr Lebeda a Kuba Ryba) a...
Kateřina Brzobohatá, Nikola Šobichová a Radana Labajová z kapely Holki
25 fotografií
Zpěvačka Radana Labajová (45) ze skupiny Holki! svým sledujícím na Instagramu popsala, jak se vyrovnala s předčasnou menopauzou, která u ní nastala před šesti lety po chirurgickém zákroku. Začátky byly náročné, ale s disciplínou se dá přechod v nízkém věku zvládnout.

„Jdete na operaci a probudíte se v těle, kde ze vteřiny na vteřinu zhasly hormony. Na lusknutí prstu,“ popsala chirurgickou menopauzu Labajová. Prodělala ji v 39 letech, protože měla geneticky vysoké riziko rakoviny. Jako všechny ženy v podobné situaci se obávala, že začne kvůli tomu rychle stárnout a přibírat. Přišly ale větší starosti než vzhled.

Labajová: Mám preventivně odstraněné vaječníky, vejcovody i prsní žlázy

„Ony ty špeky na břiše a blbá nálada jsou vidět hned. Co ale vidět NENÍ a nabere to okamžitě neuvěřitelné tempo, je úbytek vápníku v kostech. Takže zatímco hysterčíme u zrcadla kvůli faldům, naše kostra raketově míří k osteoporóze,“ vysvětlila zpěvačka a poradila ženám doplnit vápník třeba lžící máku do ranního jogurtu nebo makovým olejem, když nechtějí jíst přímo pilulky.

„Přibírání na váze zastaví silové cvičení a kosti podpořte vápníkem a déčkem. A králem vápníku je mák,“ radí zpěvačka.

Radana Labajová (2025)
Skupina Rybičky 48 (Michal Brener, Ondra Štorek, Petr Lebeda a Kuba Ryba) a skupina Holki (Nikola Šobichová, Radana Labajová a Kateřina Brzobohatá) na festivalu v Pavlíkově (3. srpna 2024)
Kateřina Brzobohatá, Nikola Šobichová a Radana Labajová z kapely Holki
Nikola Šobichová a Radana Labajová z kapely Holki
25 fotografií

Nejdůležitější je ale zachovat si pozitivní myšlení. „I když mě tahle hormonální stopka potkala brzy a natvrdo, nepustila jsem ji do své hlavy v negativním smyslu. Naopak jsem se o sebe začala lépe starat,“ říká Labajová a po šesti letech nemá pocit, že by přišlo to, čeho se tolik obávala.

„Postavu mám pořád stejnou a držím. Sex je stejná zábava jako dříve. Návaly – dají se mírnit. Padání vlasů – dá se zastavit,“ říká Labajová a dodává tím naději svým sledujícím, aby je předčasný přechod tolik neděsil.

Operaci, při níž jí lékaři odstranili vaječníky a vejcovody, podstoupila Labajová poté, co testy prokázaly, že má pozitivní gen BRCA2, což výrazně zvyšuje riziko rakoviny, na kterou zemřela její babička i matka a onemocněla i její sestra. Labajová kvůli tomu podstoupila i mastektomii.

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