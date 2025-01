„Myslím, že bych mohla dávat návod na to, jak zůstat štíhlá,“ říká zpěvačka skupiny Holki, která vypadá stejně jako zamlada. Rozhodně co se postavy týká. Ale také se soustředila na to, aby po mastektomii, kdy jí byla preventivně odstraněna prsa a následně i vaječníky produkující estrogen, na své váze zůstala.

„Cvičila jsem od pětatřiceti. Ne kvůli hubnutí, to jsem nikdy nepotřebovala, ale abych si udržela postavu. Po operaci jsem ale některé cviky změnila. Kardio nedělám skoro vůbec, věnuji se hlavně posilování svalů, protože ty, zvlášť v mém případě, rychle atrofují,“ popisuje Radana.

„Když jsem po odebrání vaječníků procházela hormonální změnou, nabrala jsem tři čtyři kila. Ale ne víc, podařilo se mi to udržet v těchto mezích. A teď už jsem zpátky na své původní váze,“ dodává.

Mariam Khundadze, Radana Labajová a Kryštof Hádek v seriálu Náhradníci (2024)

Vyzkoušela také lecjakou dietu a nakonec se jí zalíbil přerušovaný půst. „Ten ale funguje u každého jinak. Já ho držela jenom čtyři dny v týdnu, kdy jsem po páté odpoledne až do devíti hodin ráno následujícího dne nejedla. Teď už se stravuji normálně, ale dbám na to, abych měla dostatek bílkovin. Takže jím kuřecí maso a zeleninu a k tomu si dávám jeden proteinový nápoj denně,“ vypočítává.

Syntetickou náhražku za estrogen, který by jí mohl být v jejím úsilí nápomocný, vzhledem k rodinnému zatížení a hrozící rakovině brát nemůže, ale našla si ho v přírodě. „Doporučuji nasbírat si a nasušit do zásoby červený jetel, který je zdrojem přírodního estrogenu. A pokud vám nebude stačit čaj, jsou k dostání kapsle. Funguje skvěle, což jsem si ověřila sama na sobě. Když ho vynechám, přicházejí na mě návaly a další příznaky spojené s přechodem,“ radí.

Radana se skupinou Holki nedávno oslavila pětadvacetileté výročí, jehož součástí byl koncert ve Forum Karlín. Zúčastnil se ho i její čtrnáctiletý syn Teodor, který zpěvačky před skoro třemi tisíci lidmi doprovázel na klavír při písničce Pro mámu. „Moc si to užil a když jsme skončili, řekl mi: ´Já jsem pak stál mezi těmi lidmi a vůbec jsem to nechápal. Oni řvali nadšením, že moje máma přichází na pódium?“ vzpomíná Radana.

Zpěvačka ovšem nejen zpívá, ale když má příležitost, ráda si zahraje před kamerou. V primáckém seriálu Náhradníci je sestřičkou na porodním oddělení. Ve smlouvě má napsáno, že jde o pidiroli.

„Myslím, že pan režisér na mě bude dlouho vzpomínat. Já jsem totiž jako zpěvačka zvyklá, že dostanu text, který je jasně daný, a ten zpívám. Ale herci si scénář často upravují, aby jim věty šly takzvaně do pusy. Jenomže já o tom, protože to byla moje vůbec první televizní role, nevěděla. Takže když přišel Kryštof Hádek a na na moji repliku odpověděl úplně jinak, než jsem čekala, hrklo ve mně, vyvalila jsem oči a povídám: ´Rejžo, ale to ve scénáři není napsaný´,“ potí se Radana ještě dnes při vzpomínce na trapas, který zažila při natáčení.

K roli se dostala přes castingovou agenturu, ve které je evidována. „Občas mi zavolají, že mě chtějí do nějaké reklamy. Teď zrovna jsem točila jednu, která půjde v zahraničí. Týkala se herního průmyslu. Natáčení trvalo celý den, ale bylo to moc příjemné a taky dobře zaplacené,“ říká Radana.

„Původně mě chtěli na roli zrzavé zpěvačky, ale ta měla zpívat koloraturním sopránem, tak mi nakonec dali hrát jinou postavu. Sedím v divadle a věnuji se hraní na mobilu,“ říká. Žádný text se učit nemusela. „Jenom jsem se divila, žasla, pak jsem se měla chvíli nudit, pak zase žasnout a nakonec sem jásala, že jsem vyhrála,“ popisuje s úsměvem svoji celodenní práci. A doufá, že po těchto zkušenostech přijdou další role.