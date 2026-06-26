Rachel Zeglerová si po náročných pracovních měsících dopřává zasloužený odpočinek. Na sociálních sítích zveřejnila fotografie z dovolené na Mykonosu, na nichž pózuje spolu s kamarádkami v bikinách a užívá si slunce i moře. Fanoušci v komentářích nešetří komplimenty a chválí její přirozený vzhled i dobrou náladu.
Jméno herečky se v posledních měsících skloňovalo především v souvislosti s hranou verzí pohádky Sněhurka, v níž ztvárnila hlavní roli. Film provázely kontroverze už před premiérou a po uvedení do kin vyvolal rozporuplné reakce diváků i kritiků. Přesto mnozí ocenili právě herecký výkon Zeglerové, který býval označován za jednu z nejsilnějších stránek snímku.
Tentokrát ale mladá hvězda neřeší pracovní povinnosti ani debaty kolem filmu. Na sdílených fotografiích z dovolené působí uvolněně a spokojeně, zatímco si užívá letní pohodu. Fanoušci jí pod příspěvkem vzkazují, že vypadá lépe než kdy dřív.
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Rachel Zeglerová je americká herečka a zpěvačka kolumbijsko-polského původu. Do Hollywoodu vstoupila raketovým způsobem, když z více než třiceti tisíc uchazeček získala hlavní roli Marie ve filmu West Side Story režiséra Stevena Spielberga. Za svůj výkon obdržela Zlatý glóbus.
V osobním životě několik let tvořila pár s hercem Joshem Andrésem Riverou, s nímž se seznámila při natáčení West Side Story. Společně si později zahráli i ve filmu Hunger Games: Balada o ptácích a hadech. Jejich vztah skončil v roce 2024. V roce 2025 byla spojována s tanečníkem Nathanem Louisem-Fernandem, kterého poznala při účinkování v muzikálu Evita.
Zeglerová otevřeně hovoří o tom, že se dlouhodobě potýká s úzkostmi a dochází na psychoterapii. V jednom z rozhovorů také přiznala, že si v devatenácti letech prošla velmi náročným obdobím. Poté, co si nahmatala bulku v prsu, se obávala, že trpí rakovinou, a měla strach o svůj život. Následná biopsie ale naštěstí ukázala, že útvar byl nezhoubný.