Po kritice představitelka filmové Sněhurky otočila. Disneyho najednou miluje

„Byla to životní pocta. Myslím, že každý mladý člověk sní o takovém telefonátu,“ řekla v pořadu Good Morning America Rachel Zeglerová, kterou společnost Disney obsadila do filmu už v roce 2021.

„Tohle je pro mě jako pro velkého fanouška Disneyho určitě mimořádné. Mít možnost oživit ji tak jedinečným a výjimečným způsobem, to je prostě krásná příležitost a já jsem velmi poctěna,“ prohlásila herečka nyní.

Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025)

Podle některých kritiků je film přehnaně moderní, došlo k nesmyslné úpravě romantické zápletky a nahrazení trpasličích herců počítačovými animacemi. Jiným vadí také propalestinský postoj Zeglerové a že veřejně odsoudila a kritizovala prezidenta Donalda Trumpa.

„Jde o propojení klasiky s moderní dobou, abychom ji přiblížili těmto krásným mladým lidem. Sněhurčinou superschopností zůstává její srdce, víte, to bylo vždy jádrem tohoto příběhu,“ vysvětlila Zeglerová. „To bylo vždy podstatou společnosti Disney.“

Rodačka z New Jersey poprvé kritizovala původní animovanou verzi Sněhurky v roce 2022 během rozhovoru pro Extra TV. Film označila za extrémně zastaralý, pokud jde o představy o ženách v mocenských rolích. Přiznala také, že ho viděla pouze jednou.

Andrew Burnap a Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025)

„Původní kreslený film vyšel v roce 1937, a tomu odpovídá. Velký důraz je kladen na její milostný příběh s chlapem, který ji doslova pronásleduje. Divné. Takže jsme to tentokrát neudělali,“ prohlásila tenkrát Zeglerová.

„Zvolili jsme jiný přístup k tomu, co určitě spousta lidí bude považovat za milostný příběh jen proto, že jsme do filmu obsadili muže,“ řekla. Roli Jonathana hraje herec Andrew Burnap. „Všechny Andrewovy scény by mohly vystřihnout, kdo ví? To je Hollywood, zlato!“ žertovala herečka.

Zeglerová také prozradila, že odmítla zpívat píseň Some Day My Prince Will Come z klasického filmu z roku 1937, protože měla strach z původní verze. Navíc její postavu prý nezachrání princ a Sněhurka nebude snít o skutečné lásce.

„Sní o tom, že se stane vůdkyní, o které jí její zesnulý otec řekl, že by mohla být, kdyby byla nebojácná, spravedlivá, statečná a pravdivá,“ prozradila v roce 2022 pro magazín Variety.

Zlou královnu hraje izraelská herečka Gal Gadotová (39). Se Zeglerovou si ale prý moc nesedly a mají mezi sebou spory. Mají také odlišné politické názory, kvůli kterým mezi nimi panuje napjatá atmosféra.

Společnost Disney také omezila premiéry a tiskové turné Sněhurky a uspořádala pouze malý počet přísně kontrolovaných akcí. Film vyšel Disney na 270 milionů dolarů.