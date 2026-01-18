Nelituji, že jsem ztratila mládí a krásu, říká hvězda seriálu Ptáci v trní

Herečka Rachel Wardová (68) se proslavila v 80. letech seriálem Ptáci v trní. Už několik let ale nic nenatočila a žije spokojeně v Austrálii na své farmě. Na Instagramu zveřejňuje videa především o svém farmaření a neváhá vystoupit bez make-upu a nově i s šedinami.
Rachel Wardová odmítá plastiky a přestala si barvit vlasy.

Rachel Wardová odmítá plastiky a přestala si barvit vlasy. | foto: Instargam/Rachel Ward, koláž iDNES.cz

Ptáci v trní
Rachel Wardová s manželem Bryanem Brownem (2023)
Manželé Rachel Wardová a Bryan Brown spolu často stáli i před kamerou. Snímek...
Rachel Wardová a James Woods ve filmu Všemu navzdory (1984)
„Nelituji, že jsem ztratila mládí a krásu – stárnutí je třeba oslavovat,“ řekla Rachel Wardová v reakci na komentáře k jejím videím, kde lidé upozorňují na to, jak zestárla.

„Trollové mě vůbec nerozhodili. Pokud se vystavujete na internetu, musíte s tím počítat, ne? Nemohlo by mě to trápit méně,“ řekla deníku Daily Mail bývalá herečka, která se neváhá ukázat s šedými vlasy a bez make-upu. „Ženy se bojí, že budou souzeny a kritizovány za přirozené stárnutí. Mají pocit, že se musí držet svého mládí, a uchylují se k poměrně drastickým způsobům, jak toho dosáhnout. Ale nechte to být! A přinese to mnoho dobrého,“ míní Wardová.

„Je v tom určitá pokrytectví. Ať uděláte cokoli, vždycky to bude špatně. Nekritizuji nikoho, kdo se rozhodne podstoupit zákrok, ale mě to prostě nezajímá. A nechápu, proč to lidi zajímá,“ říká Wardová, která si vlasy přestala barvit teprve před Vánoci a rozhodla se i shodit dlouhou hřívu, ačkoli manžel z toho prý neměl radost.

S manželem Bryanem Brownem se poznali na natáčení seriálu Ptáci v trní, kde hráli manžele (1982)

„Bryan nechtěl, abych měla šedivé vlasy. Nebo alespoň se mu nelíbila představa, že bych měla šedivé vlasy – i když on sám má vlasy šedivé jako vombat. Řekl: ‚To není nutné.‘ Já jsem odpověděla: ‚Jak to myslíš, že to není nutné? Je to nutné, protože se mi už nechce chodit ke kadeřníkovi. Už mě to nebaví.‘ Nepracuji v zábavním průmyslu. Už nemusím vypadat dobře před kamerou. Šedivění je osvobozující,“ říká Wardová.

Herečka je už víc než 40 let šťastně vdaná za australského herce Bryana Browna (78), kterého poznala právě při natáčení Ptáků v trní. Jejich vztah je dle jejích slov založený na kamarádství a společném smyslu pro humor a nikdy neměla potřebu měnit svůj vzhled kvůli tomu, aby se svému muži víc líbila.

Rachel Wardová odmítá plastiky a přestala si barvit vlasy.
Rachel Wardová s manželem Bryanem Brownem (2023)
Manželé Rachel Wardová a Bryan Brown spolu často stáli i před kamerou. Snímek je z filmu Na břehu z roku 2000.
Rachel Wardová a James Woods ve filmu Všemu navzdory (1984)
Mají spolu tři děti - Matildu (39), Rosie (42) a Joea (34) a od nich tři vnoučata.

„Ti z nás, kteří už nejsou mladí, by se na mládí a krásu měli dívat s potěšením, ne se závistí. Miluji pohled na své dcery a vnoučata,“ říká Wardová.

Jediné, co si hlídá, je váha. „Musím se udržovat štíhlá, protože musím být fit, abych mohla vést farmu. Musím skákat po vratkých žebřících, abych se podívala do vodních nádrží, a šplhat po strmých kopcích, abych shromáždila dobytek. Běhám tam a zpět do dobytčího dvora,“ říká s tím, že si dává pozor i na to, co jí.

rachelwardofficial

Overwhelmed by the generosity that poured forth after a few fearful trolls went on the attack of my rather unkempt appearance before Christmas. I’m a farmer now but really should do my hair and apply some lippy before I go on social media. Apologies for frightening a few of you. I would crawl under a rock but very keen to promote my new initiative @Farmthru_ where you can buy Delicious regen steaks, chooks, eggs, pork and lamb at a curb side hub in the Northern Beaches. Check it out and support farmers who balance both land, animal and your health. Wait until you taste the difference. Bulk buy prices. #paddocktoplate #thegoodfarmshop #littleyarranfarm

16. ledna 2026 v 2:17, příspěvek archivován: 17. ledna 2026 v 11:27
