Parkerová brání hvězdu seriálu Ptáci v trní před hejty. Je upřímně krásná, říká

Rachel Wardová se ve videu objevila bez make-upu, s krátkými šedivými vlasy a brýlemi. Vysvětlila, že poslední dobou tráví většinu času na své farmě v Novém Jižním Walesu, kde s manželem Bryanem Brownem chovají skot a prosazují udržitelný způsob života. Video však vyvolalo velkou vlnu negativních reakcí od fanoušků.
Herečky se ale zastalo několik známých osobností, včetně Sarah Jessicy Parkerové. Hvězda seriálu Sex ve městě se veřejně postavila na stranu představitelky Meggie Clearyové ze seriálu Ptáci v trní. „Je upřímně krásná. Opravdu. Bez výhrad. Prostě krásná. Jsem si jistá, že zevnitř i zvenku,“ napsala Parkerová pod jeden z nedávných příspěvků Racheliny dcery.
Podporu vyjádřila také herečka Zoe Saldana (47). „Tvoje maminka je úchvatná!!! Vždycky byla,“ napsala. Komentář přidala i moderátorka Sarah Cawoodová (53). „Je nádherná. Vždycky byla. A pořád je. Moje máma vždycky říká: Když nemáš co hezkého říct… tak raději neříkej nic!“ dodala.
Kritiku vůči svému vzhledu sama Wardová glosovala s humorem a nadhledem - omluvila se například těm, které měla vyděsit, a vtipkovala, že se „před vstupem na sociální sítě měla nechat nalíčit a učesat.“
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že kritika se známou herečkou nic nedělá. Wardová však přiznala, že ji negativní reakce nejprve zasáhly, zároveň jí ale pomohly si uvědomit, jak málo jsou v reálu důležité. „Myslím, že lidé, kteří takhle útočí, nejsou opravdu šťastní,“ řekla s tím, že kritika často víc vypovídá o pisateli než o cíli útoku.
Herečka zdůraznila, že stárnutí vnímá jako přirozenou součást života, kterou nemá potřebu skrývat. „Nestydím se za to, jak vypadám,“ prohlásila a dodala, že se nikdy nesnažila bojovat s časem za každou cenu.
Na závěr Wardová zopakovala, že kritika jejího vzhledu ji nepřiměla změnit názor na sebe samu. „Jsem v životě spokojená a to je pro mě to nejdůležitější,“ uzavřela s klidem.