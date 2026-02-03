Parkerová brání hvězdu seriálu Ptáci v trní před hejty. Je upřímně krásná, říká

Autor: ,
  10:28
Herečka Rachel Wardová (68), známá především ze seriálu Ptáci v trní, nedávno sdílela na sociální sítě video, ve kterém se předvedla bez make-upu, v přirozené kráse. Příspěvek od rodačky z Velké Británie však vyvolal kritické reakce. Herečky se veřejně zastala její kolegyně Sarah Jessica Parkerová (60).
Rachel Wardová a Sarah Jessica PArkerová

Rachel Wardová a Sarah Jessica PArkerová | foto: Koláž iDNES.cz

Rachel Wardová s manželem Bryanem Brownem (2023)
S manželem Bryanem Brownem se poznali na natáčení seriálu Ptáci v trní, kde...
Rachel Wardová odmítá plastiky a přestala si barvit vlasy.
Rachel Wardová a James Woods ve filmu Všemu navzdory (1984)
45 fotografií

Rachel Wardová se ve videu objevila bez make-upu, s krátkými šedivými vlasy a brýlemi. Vysvětlila, že poslední dobou tráví většinu času na své farmě v Novém Jižním Walesu, kde s manželem Bryanem Brownem chovají skot a prosazují udržitelný způsob života. Video však vyvolalo velkou vlnu negativních reakcí od fanoušků.

Herečky se ale zastalo několik známých osobností, včetně Sarah Jessicy Parkerové. Hvězda seriálu Sex ve městě se veřejně postavila na stranu představitelky Meggie Clearyové ze seriálu Ptáci v trní. „Je upřímně krásná. Opravdu. Bez výhrad. Prostě krásná. Jsem si jistá, že zevnitř i zvenku,“ napsala Parkerová pod jeden z nedávných příspěvků Racheliny dcery.

Podporu vyjádřila také herečka Zoe Saldana (47). „Tvoje maminka je úchvatná!!! Vždycky byla,“ napsala. Komentář přidala i moderátorka Sarah Cawoodová (53). „Je nádherná. Vždycky byla. A pořád je. Moje máma vždycky říká: Když nemáš co hezkého říct… tak raději neříkej nic!“ dodala.

Rachel Wardová a Richard Chamberlain v seriálu Ptáci v trní (1983)

Kritiku vůči svému vzhledu sama Wardová glosovala s humorem a nadhledem - omluvila se například těm, které měla vyděsit, a vtipkovala, že se „před vstupem na sociální sítě měla nechat nalíčit a učesat.“

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že kritika se známou herečkou nic nedělá. Wardová však přiznala, že ji negativní reakce nejprve zasáhly, zároveň jí ale pomohly si uvědomit, jak málo jsou v reálu důležité. „Myslím, že lidé, kteří takhle útočí, nejsou opravdu šťastní,“ řekla s tím, že kritika často víc vypovídá o pisateli než o cíli útoku.

Rachel Wardová a Sarah Jessica PArkerová
Rachel Wardová s manželem Bryanem Brownem (2023)
S manželem Bryanem Brownem se poznali na natáčení seriálu Ptáci v trní, kde hráli manžele (1982)
Rachel Wardová odmítá plastiky a přestala si barvit vlasy.
45 fotografií

Herečka zdůraznila, že stárnutí vnímá jako přirozenou součást života, kterou nemá potřebu skrývat. „Nestydím se za to, jak vypadám,“ prohlásila a dodala, že se nikdy nesnažila bojovat s časem za každou cenu.

Na závěr Wardová zopakovala, že kritika jejího vzhledu ji nepřiměla změnit názor na sebe samu. „Jsem v životě spokojená a to je pro mě to nejdůležitější,“ uzavřela s klidem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková

Petra Hřebíčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. ledna 2026)

Herečka Petra Hřebíčková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že původně nechtěla vzít roli ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. S nahotou před kamerou nebo na jevišti má...

Parkerová brání hvězdu seriálu Ptáci v trní před hejty. Je upřímně krásná, říká

Rachel Wardová a Sarah Jessica PArkerová

Herečka Rachel Wardová (68), známá především ze seriálu Ptáci v trní, nedávno sdílela na sociální sítě video, ve kterém se předvedla bez make-upu, v přirozené kráse. Příspěvek od rodačky z Velké...

3. února 2026  10:28

Kvůli show přišla o kamarádku. Získá modelka Sarah svého vysněného Bachelora?

Finalistka soutěže Miss Universe Česko 2025 Duong Sarah Vu

Modelka Sarah Vu, kterou mohou diváci vídat v seznamovací show Bachelor Česko, promluvila pro iDNES.cz o nečekaném narušení svého přátelství s kamarádkou Mary. Ta se spolu s ní účastnila natáčení...

3. února 2026

Chappell Roan o nahém modelu s bradavkami: Nepřipadá mi až tak pohoršující, říká

Zpěvačka Chappell Roan zvolila na předávání cen Grammy 2026 extravagantní model.

Zpěvačka Chappell Roan (27) se postarala o jeden z nejdiskutovanějších momentů letošního předávání cen Grammy. Na červeném koberci se objevila v extrémně odvážném modelu od módního domu Mugler, který...

3. února 2026  8:55

Jan Kraus je pod dohledem lékařů. Profesor Neužil by se ve mně rád pohrabal, říká

Jan Kraus v pořadu Host Lucie Výborné (leden 2026)

Jan Kraus (72) podstoupil před dvěma lety operaci srdce kvůli arytmii. Moderátor, herec a publicista nyní přiznal, že zdravotní problémy se zákrokem úplně nevyřešily a je opět pod stálou kontrolou...

3. února 2026

Chci mít dceru právničku a syna prezidenta, vyjádřila přání Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)

Moderátorka, herečka a dvojnásobná matka Laďka Něrgešová (50) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o tom, proč nechce, aby se její děti koukaly na cokoli, v čem účinkuje, a co by z dětí chtěla mít....

3. února 2026

Hvězdy se nerodí jen v televizi, točme víc ženských témat, vyzývá Erika Stárková

Premium
Slavnostní premiéra filmu Šviháci. Na snímku herečka Erika Stárková (12.01.2026)

Když přišel čas, aby se Erika Stárková rozhodla, čím bude, měla jasno. Divadlo totiž bylo odjakživa součástí její rodiny. „Prásknout se mnou do lavice a valit na mě informace, to by mě zabilo!“ říká...

2. února 2026

Jméno Krystyny Pyszkové je v Epsteinových spisech. Miss World to vysvětluje

Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)

V nově zveřejněných spisech zesnulého miliardáře a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina z roku 2019 figuruje také jméno české modelky Krystyny Pyszkové. Světová vítězka Miss World se k celé věci...

2. února 2026  15:12

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

Obžalovaná Sára Saudková (v barevných šatech) drží svou rivalku a poškozenou...

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr...

2. února 2026  12:26

Survivor 2026: První trosečníci se představují, vyhrát chce modelka i raper

Survivor 2026 představuje první trosečníky: zlěva Nela, Trabo, Tereza a Adam...

Survivor Česko & Slovensko 2026 představuje úvodní čtveřici odvážných, kteří se vydávají do Dominikánské republiky bojovat o titul šampiona, výhru 2,5 milionu korun a automobil Suzuki e-Vitara. Mezi...

2. února 2026  12:20

Miss Adéla Štroffeková zdraví v bikinách ze Zanzibaru. Z blondýny je brunetka

Modelka a miss Adéla Štroffeková na dovolené (Zanzibar, leden 2026)

Vítězka Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková (23) vyrazila na dovolenou do Zanzibaru, odkud zásobuje své příznivce fotkami v bikinách. Modelka loni překvapila návratem ke své přirozené hnědé...

2. února 2026  11:43

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

2. února 2026  10:42

Laďka Něrgešová slaví 50. Nechť tady ještě pár měsíců nebo let zůstanu, přeje si

Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová, která se od loňského května léčí s rakovinou mozku, slaví padesátiny. Na Instagramu zveřejnila vzkaz, ve kterém děkuje za každý den života a přeje si zůstat na světě co nejdéle pro...

2. února 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.