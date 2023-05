Život je dlouhý a holení intenzivní, říká McAdamsová o neholení podpaží

„Už moje matka mi říkala: Jakmile začneš, nikdy nebudeš moct přestat. Pamatuju si, že jsem tehdy nad tím výrokem protočila oči. Ale je to naprostá pravda – život je dlouhý a holení je intenzivní,“ říká herečka.

Rozhovor pro magazín Bustle doplnila o sérii fotek, které na její žádost prošly jen minimálními úpravami. V ležérním pyžamu pózuje na čalouněném gauči a dává přitom na odiv své přirozené, neoholené tělo.

Všem, kdo se rozhodnou podobně, přitom vyjadřuje podporu. „Je v pořádku vypadat co nejlépe, dávat si na tom záležet a být zdravý, ale tohle má každý jinak. Třeba na těchto fotkách mám na sobě latexové spodní prádlo. Ale zároveň jsem po dvou dětech. Je to moje tělo a myslím si, že dávat to najevo světu je nanejvýš důležité,“ prohlásila.

Přiznala také, že si tak trochu vyčítá svou dvouletou pauzu od Hollywoodu, kterou si dala před lety s úmyslem zachovat si duševní pohodu. Odmítla tehdy role ve filmech jako Ďábel nosí Pradu, Casino Royale, Mission Impossible III či Iron Man. „Měla jsem pocit viny, že jsem nevyužila nabídnutou příležitost, protože jsem věděla, že mě potkalo velké štěstí,“ přiznala. „Ale taky jsem si uvědomila, že mi to moc neladí s mou osobností a tím, že si potřebuji zachovat zdravou mysl.“

Nyní se na tyto odmítnuté role podle svých slov dívá s odstupem a říká si, že nakonec byly obsazeny dokonale. Navíc má dojem, že ji tato pauza – byť pro mnoho jejích fanoušků šokující – v životě spíš pomohla. „Díky tomu jsem měla pocit, že mám zase věci do určité míry pod kontrolou. A tak nějak mi to asi umožnilo nahlížet na věci z jiného úhlu,“ dodala.