Rachel ze Survivoru se rozešla s přítelkyní. Zvažovaly jsme to dlouho, říkají

„Dnes bychom se s vámi chtěly podělit o důležitou zprávu. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodly, že se naše cesty rozdělí. Dálka a pracovní závazky nás sice od sebe oddálily, ale naše přátelství zůstává silné a nezlomné,“ napsaly Rachel Karnižová a Dominika Horáková na Instagramu.

„Jsme vděčné za všechny krásné chvíle, které jsme spolu prožily, a za podporu, kterou jsme si navzájem poskytovaly. I když se naše vztahy mění, láska a úcta, kterou k sobě chováme, zůstává,“ dodaly.

Rachel Karnižová se v roce 2023 v Love Islandu dala dohromady s Claudem Lhoteckým, rozešli se ale po čtyřech měsících.

V červenci oznámila svůj nový vztah, který poprvé tvořila s ženou, trenérkou Dominikou Horákovou. Randění s ženou si influencerka chválila, avšak to jí také nevydrželo.

„Nedá se říct, jestli jsou lepší muži, nebo ženy. Je to něco úplně jiného. Když to mám porovnat... Toto je můj první vztah s holkou. Když jsem byla s chlapy, vždy jsem přemýšlela nad ženami. Ale když jsem se ženou, nepřemýšlím nad chlapy. Možná v tom je to jiné a teď jsem si to poprvé všimla. Takže asi na tom něco bude,“ řekla Karnižová při focení pro Playboy.