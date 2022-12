Jestli vás moje filmy uráží, nedívejte se na ně, říká Quentin Tarantino

Tarantino se objevil jako host v pořadu televize HBO Max, kde se jej moderátor Chris Wallace dotazoval na kontroverzní aspekty jeho filmů. Konkrétně chtěl vědět, jak se režisér vypořádá s odsuzováním ze strany některých diváků, například za násilné scény nebo časté používání výrazu „negr“.

„Komu to nevyhovuje, ať se na to nedívá,“ opáčil na to Tarantino. „Kdo máte s mými filmy problém, tak na ně prostě do toho kina nechoďte. Kvůli vám je očividně nedělám.“

Tarantinovy svérázné filmové tvorby se v roce 2019 zastal například herec Samuel L. Jackson, který s ním spolupracuje už dlouho a například role ve filmu Pulp Fiction dodnes zůstává jedním z nejslavnějších počinů jeho kariéry.

„Je to úplná kravina. Nemůžete prostě někomu říct, že takhle nemůže psát, že nemůže vkládat postavám do úst taková slova, jaká v rámci jejich etnicity takhle prostě používají,“ uvedl Jackson. „Nemůžete, protože potom by to neodráželo pravdu. Prostě by to nebylo upřímné.“

Režisér Quentin Tarantino a herec Samuel L. Jackson během slavnostního odhalení hvězd na Hollywoodském chodníku slávy (21. prosince 2015).

Konkrétně režisérovy volby používaných výrazů se zastal i Jamie Foxx, další herec černé barvy pleti, který pro změnu hrál ve filmu Nespoutaný Django. „Já to pochopil. To slovo na N tam zaznělo třeba stokrát, ale já to chápal – tak to v té době prostě chodilo,“ řekl.

Tarantino nyní obíhá tiskové konference spjaté s jeho novou knihou Cinema Speculations, v níž se zabývá několika americkými filmy ze sedmdesátých let, které viděl jako dítě a zpětně je považuje za klíčové.

V rozhovoru pro CNN také potvrdil, že film, který se chystá natočit jako příští, v pořadí desátý, bude jeho posledním. „Už to dělám pěkně dlouho, celých třicet let. Je čas to zabalit,“ uvedl k tomu. „Jsem bavič a chci skončit v nejlepším.“

VIDEO: Taneční scéna z filmu Pulp Fiction: