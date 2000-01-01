náhledy
Vítězkou soutěže pro začínající modely a modelky Pure Model 2025 je Julie Gregorová (17). „Musím říct, že jsem to upřímně nečekala, ale jsem moc ráda, moc vděčná. Popravdě nemám slov, jsem z toho pořád vyklepaná,“ prohlásila bezprostředně po vítězství rodačka z Olomouce.
Porota v semifinále vybrala původně osmnáct finalistů, jejichž věkové rozpětí letos bylo od 15 do 59 let. Ve finále, které vyhrála Julie Gregorová, se nakonec představilo sedmnáct finalistů.
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Julie Gregorová, 17 let, 179 centimetrů
„Pocházím z Olomouce. Baví mě pomáhat lidem a mám ráda děti. Charakterově mám ráda na sobě, že dokážu o sobě říct, že jsem hodná. Z vizuální stránky mám ráda svoji výšku,“ prozradila na sebe v medailonku.
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Tamara Krištof, 19 let, 174 centimetrů
Tamara Krištof na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Natálie Hlatká, 18 let, 175 centimetrů
Natálie Hlatká na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Jana Boršková, 48 let, 176 centimetrů
Jana Boršková na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Tereza Tomčányová, 19 let, 181 centimetrů
Tereza Tomčányová na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Markéta Vojnarová, 17 let, 179 centimetrů
Markéta Vojnarová na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Anna Korbelová, 15 let, 180 centimetrů
Anna Korbelová na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Kamila Krajcová, 23 let, 175 centimetrů
Kamila Krajcová na finále Pure Model 2025
Finalistka soutěže Pure Model 2025 Apolena Dofková, 17 let, 174 centimetrů
Apolena Dofková na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Kryštof Zajíček, 22 let, 191 centimetrů
Kryštof Zajíček na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Petr Beran, 18 let, 193 centimetrů
Petr Beran na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Matyáš Blatný, 19 let, 185 centimetrů
Matyáš Blatný na finále Pure Model 2025
Finalista Jamie Chmelař, 15 let, 181 centimetrů. Na začátku soutěže ho organizátoři ještě představovali jako Lucii Chmelařovou.
Jamie Chmelař na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Hubert Menšík, 17 let, 185 centimetrů
Hubert Menšík na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Erik Hentsch, 20 let, 187 centimetrů
Erik Hentsch na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Martin Kožený, 16 let, 188 centimetrů
Martin Kožený na finále Pure Model 2025
Finalista soutěže Pure Model 2025 Tadeáš Küschner, 19 let, 189 centimetrů
Tadeáš Küschner na finále Pure Model 2025
Šéf modelingové agentury Roman Holárek a vítězka Pure Model 2025 Julie Gregorová
