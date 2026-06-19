Hudební kariéra Nicka Cavea začala během studií na soukromé škole Caulfield Grammar v australském Melbourne. V roce 1973 založil se spolužáky Mickem Harveym a Phillem Calvertem kapelu, která hrála převzaté skladby Davida Bowieho, Lou Reeda, Alice Coopera nebo Roxy Music.
Později se přidal basista Tracy Pew a zásadní zlom přišel v roce 1978 s příchodem kytaristy Rowlanda S. Howarda. Jeho osobitá hra plná zpětných vazeb výrazně proměnila zvuk kapely. Skupina tehdy vystupovala pod názvem The Boys Next Door, vydala album Door, Door a stala se jedním z výrazných jmen melbournské alternativní scény.
V roce 1980 se přejmenovali na The Birthday Party a odjeli do Londýna.
Kde žije Nick Cave?
„Zpočátku jsme bydleli v hotelu blízko Gloucester Road a dělali všechno, co turisti obvykle dělají. Navštěvovali jsme Royal Academy of Art a bleší trhy. Ale po třech týdnech nám došly peníze, takže jsme se museli přestěhovat. Bydleli jsem všichni v jednopokojovém bytě na Earls Court a byli švorc,“ vzpomínal později Mick Harvey.
Kapela jako řízená katastrofa
Průlom přišel ve chvíli, kdy si jejich nahrávek všiml vlivný rozhlasový moderátor John Peel. Díky jeho podpoře se The Birthday Party začali prosazovat na britské alternativní scéně.
Jejich hudba byla hlučná, chaotická a plná kytarových vazeb. Ještě větší pověst než nahrávky však získaly koncerty. Nick Cave na pódiu křičel, vrhal se mezi diváky a publikum často provokoval. Vystoupení byla naprosto nepředvídatelná.
V roce 1982 měli turné po Austrálii s novým albem Junkyard.
„Koncert v bývalém vězení v Cell Block v Sydney byl opravdu skvělej,“ vzpomínal kytarista Rowland S. Howarda. „Nick jako obvykle skočil do publika a lidi ho nesli, takže jeho pas byl ve stejné výšce jako hlavy lidí. Jedna holka ho začala řezat svazkem klíčů do zad, rozřezala mu těma klíčema záda na cucky. Hodně to krvácelo a muselo to strašně bolet. Bylo zvláštní, že tomu nikdo nevěnoval žádnou pozornost, dokonce ani Nick,“ popsal před lety Howard, který v roce 2009 zemřel na cirhózu jater.
Po koncertech si Cave často odnášel řadu zranění. Při jednom vystoupení tak silně bušil pěstmi do pódia, až se mu prsteny zdeformovaly a musel je po koncertě odstřihnout nůžkami na plech. Běžně míval rozbitá kolena, odřené klouby i bolavá záda.
Australský režisér Ian White, autor dokumentu Mutiny in Heaven: The Birthday Party, později vzpomínal na „hmatatelný pocit nebezpečí“, který jejich koncerty provázel. A kytarista kapely Rowland S. Howard tvrdil, že ideální rockový koncert by měl být natolik děsivý, aby mezi kapelou a publikem musela stát policejní bariéra.
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Drogy a rozpad
Za divokou image se skrýval stejně chaotický život. Alkohol, amfetaminy a později heroin se staly běžnou součástí fungování kapely.
V roce 1982 byl Tracy Pew uvězněn za řízení pod vlivem alkoholu a krádež. Skupinu navíc vyčerpávalo neustálé koncertování a jednotliví členové se začali věnovat vlastním projektům. V roce 1983 se proto The Birthday Party definitivně rozpadli.
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Nick Cave je jako dirigent, řídí kapelu i publikum, líčí jeho kytarista
Zrod Bad Seeds
Po rozpadu kapely založil Cave skupinu Nick Cave and the Bad Seeds. Z někdejšího divokého frontmana se postupně stal respektovaný skladatel, spisovatel a autor písní.
Přesto právě období The Birthday Party mnozí fanoušci dodnes považují za nejintenzivnější kapitolu jeho kariéry. Kapela existovala jen několik let, její vliv na postpunk, gotický rock i alternativní hudbu je patrný dodnes.