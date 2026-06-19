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Publikum děsil zuřivostí. Klidný Nick Cave teď bydlí v „tajném růžovém domě“

Tereza Hrabinová
  13:32
Australský zpěvák Nick Cave, který v sobotu 20. června vystoupí na festivalu Metronome Prague, měl pěkně divoké začátky. Jeho první kapela The Birthday Party byla proslulá chaosem, násilnou energií a naprostou nevyzpytatelností. Cave z vystoupení často odcházel zraněný a publikum nikdy nevědělo, co se na pódiu odehraje.
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024). | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

„My Australané máme asi přirozenou tendenci držet se pobřeží. Já mám rád...
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).
Z grafickému románu Nick Cave: Mercy On Me
Nick Cave v Londýně (30. října 2025)
21 fotografií

Hudební kariéra Nicka Cavea začala během studií na soukromé škole Caulfield Grammar v australském Melbourne. V roce 1973 založil se spolužáky Mickem Harveym a Phillem Calvertem kapelu, která hrála převzaté skladby Davida Bowieho, Lou Reeda, Alice Coopera nebo Roxy Music.

Později se přidal basista Tracy Pew a zásadní zlom přišel v roce 1978 s příchodem kytaristy Rowlanda S. Howarda. Jeho osobitá hra plná zpětných vazeb výrazně proměnila zvuk kapely. Skupina tehdy vystupovala pod názvem The Boys Next Door, vydala album Door, Door a stala se jedním z výrazných jmen melbournské alternativní scény.

V roce 1980 se přejmenovali na The Birthday Party a odjeli do Londýna.

Kde žije Nick Cave?

  • Nick Cave žije především v Londýně, kde s manželkou, módní návrhářkou Susie Bick, obývá podle svých slov „malý tajný růžový dům“.
  • Do britské metropole se postupně přesunuli po více než dvaceti letech strávených v přímořském Brightonu.
  • Do Brightonu se Cave přestěhoval krátce po svatbě v roce 1999. S manželkou zde postupně koupili dva sousední byty v historickém měšťanském domě s výhledem na moře a spojili je v jeden rozlehlý domov s osmi ložnicemi, knihovnou, saunou i hudebním salonkem s klavírem.
  • „My Australané máme asi přirozenou tendenci držet se pobřeží. Já mám rád výhled, z domu se dívám přímo na moře,“ vysvětloval hudebník, proč si město tolik oblíbil.
  • Po tragické smrti syna Arthura v roce 2015 se rodina na čas odstěhovala do Los Angeles. Později se však vrátila zpět do Británie.
  • „Brighton byl prostě příliš smutný. Nakonec jsme ale zjistili, že ať žijeme kdekoli, svůj smutek si neseme s sebou,“ komentoval Cave.
  • V roce 2022 manželé svůj slavný brightonský dům nabídli k prodeji za 3,25 milionu liber a začali trávit stále více času v Londýně.

„Zpočátku jsme bydleli v hotelu blízko Gloucester Road a dělali všechno, co turisti obvykle dělají. Navštěvovali jsme Royal Academy of Art a bleší trhy. Ale po třech týdnech nám došly peníze, takže jsme se museli přestěhovat. Bydleli jsem všichni v jednopokojovém bytě na Earls Court a byli švorc,“ vzpomínal později Mick Harvey.

Kapela jako řízená katastrofa

Průlom přišel ve chvíli, kdy si jejich nahrávek všiml vlivný rozhlasový moderátor John Peel. Díky jeho podpoře se The Birthday Party začali prosazovat na britské alternativní scéně.

Jejich hudba byla hlučná, chaotická a plná kytarových vazeb. Ještě větší pověst než nahrávky však získaly koncerty. Nick Cave na pódiu křičel, vrhal se mezi diváky a publikum často provokoval. Vystoupení byla naprosto nepředvídatelná.

V roce 1982 měli turné po Austrálii s novým albem Junkyard.

„Koncert v bývalém vězení v Cell Block v Sydney byl opravdu skvělej,“ vzpomínal kytarista Rowland S. Howarda. „Nick jako obvykle skočil do publika a lidi ho nesli, takže jeho pas byl ve stejné výšce jako hlavy lidí. Jedna holka ho začala řezat svazkem klíčů do zad, rozřezala mu těma klíčema záda na cucky. Hodně to krvácelo a muselo to strašně bolet. Bylo zvláštní, že tomu nikdo nevěnoval žádnou pozornost, dokonce ani Nick,“ popsal před lety Howard, který v roce 2009 zemřel na cirhózu jater.

Po koncertech si Cave často odnášel řadu zranění. Při jednom vystoupení tak silně bušil pěstmi do pódia, až se mu prsteny zdeformovaly a musel je po koncertě odstřihnout nůžkami na plech. Běžně míval rozbitá kolena, odřené klouby i bolavá záda.

Australský režisér Ian White, autor dokumentu Mutiny in Heaven: The Birthday Party, později vzpomínal na „hmatatelný pocit nebezpečí“, který jejich koncerty provázel. A kytarista kapely Rowland S. Howard tvrdil, že ideální rockový koncert by měl být natolik děsivý, aby mezi kapelou a publikem musela stát policejní bariéra.

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Drogy a rozpad

Za divokou image se skrýval stejně chaotický život. Alkohol, amfetaminy a později heroin se staly běžnou součástí fungování kapely.

V roce 1982 byl Tracy Pew uvězněn za řízení pod vlivem alkoholu a krádež. Skupinu navíc vyčerpávalo neustálé koncertování a jednotliví členové se začali věnovat vlastním projektům. V roce 1983 se proto The Birthday Party definitivně rozpadli.

Nick Cave je jako dirigent, řídí kapelu i publikum, líčí jeho kytarista

Zrod Bad Seeds

Po rozpadu kapely založil Cave skupinu Nick Cave and the Bad Seeds. Z někdejšího divokého frontmana se postupně stal respektovaný skladatel, spisovatel a autor písní.

Přesto právě období The Birthday Party mnozí fanoušci dodnes považují za nejintenzivnější kapitolu jeho kariéry. Kapela existovala jen několik let, její vliv na postpunk, gotický rock i alternativní hudbu je patrný dodnes.

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