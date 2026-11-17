„Moje první kauza byla vykradení sklepa. To jsem byl týden u policie a když jsem říkal, že mě to nebaví v kanceláři, tak mě poslali do Nuslí na vykradený sklep,“ vzpomíná Mareš.
„Ukradli tam kompoty. Byla tam babička, která hodně plakala a bylo jí to líto, protože do toho asi dala hodně úsilí. Jak jsem tam stál, tak jsem nevěděl, co mám dělat jako vyšetřovatel,“ přiznává.
„Koupil jsem si takový notes, co měl Colombo a věděl jsem, že se jí musím na něco zeptat, ale nevěděl jsem na co. Znal jsem tu práci z detektivek, ale ani major Zeman ani Colombo nikdy nevyšetřovali kompoty. Tak jsem se zeptal: ‚Kdo věděl, že zavařujete?‘ Paní mi řekla, že teta Běta z Hradce. Tak jsem si řekl, že pojedu do Hradce to vyšetřovat, ale nenechali mě. Řekli, že jsem se zbláznil. Takže to zůstalo neobjasněné,“ přiznává Mareš.
|
S manželkou se nehádejte v kuchyni. Vím, o čem mluvím, říká o vraždách Josef Mareš
„Pak už to přibývalo – byty, loupeže, znásilnění a pak falešné peníze. To mě docela bavilo, ale pořád jsem chodil kolem kanceláří těch, co dělají vraždy a záviděl, až jsem to nevydržel a zaťukal tam. Otravoval jsem tak dlouho, až mě tam nechali,“ popisuje.
Kriminální seriály píše o tom, co zná: „Když někde děláte třicet let, bylo by blbé, kdybyste o tom oboru nic nevěděli. Už ale v oboru nejsem sedm let. Odešel jsem s nadřízenými hůř, s podřízenými v dobrém, takže mě občas někam pozvou, a tak se něco dozvím,“ vysvětlil.
Jak jsme na tom s vraždami v průměru? „S počtem nevím, s objasněností dobře. Jak jsme malá země, všechno se tu rozkecá,“ vysvětlil Mareš. Výhodou malé země je podle něj také to, že nemáme mnoho sériových vrahů. Než se stanou sériovými, jsou totiž dopadeni, což je v Americe jinak. „Tam stačí přejet do jiného státu a mohou pokračovat v činnosti.“
V současnosti dělá Josef Mareš badatele na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. „Zkoumáme hlavně práci státní bezpečnosti, takže jsou to všechno politické věci,“ vysvětlil.
Vybral si třeba kauzu české hokejové reprezentace, která zmizela, než měla odletět na mistrovství světa. Komunisté tehdy všechny reprezentanty zavřeli kvůli řečem, které pronášeli v opilosti, a poslali je do uranových dolů z obavy, že chtěli emigrovat.
|
Se zlatou medailí do uranového dolu. Hokejové mistry mučili a poslali do lágrů
„Komunisti chtěli dokázat svou sílu, že můžeš být mistr světa, ale když na tebe ukážeme, tak skončíš. A bohužel se jim to povedlo. V tom soudním řízení je dokonce zmínka o trestech smrti. Nakonec dostali 15, 14 let,“ popsal Mareš.
„Je to práce archivní, ale věřím, že by to lidé měli znát, protože je velké nebezpečí, že se k tomu vrátíme znovu,“ uvedl kriminalista.