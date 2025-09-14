První odhalení ze Zrádců 2: do hry vstoupila vyšetřovatelka orlických vražd

Do druhé řady Zrádců vstoupila pod jménem Kateřina, ale dlouho jí falešná identita nevydržela. Nekompromisní vyšetřovatelku násilných zločinů Jiřinu Hofmanovou skoro okamžitě odhalil účastník soutěže Tomáš. Jaké své profesní zkušenosti využije žena, která „rozmluvila“ i takové pachatele, jako byl člen gangu orlických vrahů Karel Kopáč?
Proč Kopáč promluvil jako první? „Podle mě se tím i nějakým způsobem vnitřně...

Proč Kopáč promluvil jako první? „Podle mě se tím i nějakým způsobem vnitřně očistil a to není žádná rarita. Když se k něčemu doznáte, můžete pociťovat úlevu, že je to venku. Nejhorší je, když se s vámi obviněný vůbec nechce bavit,“ říká bývalá vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová. | foto: PČRPetr KozlíkMAFRA

Hlavní vykonavatel vražd Ludvík Černý (vpravo) zabil dle soudu pět lidí,...
Karel Kopáč na snímku z roku 1997 je převážen na invalidním vozíku k soudnímu...
Na výslechy Karla Kopáče (vpravo) se Jiřina Hofmanová dlouze připravovala
Policisté vytahují ze dna přehrady jednu z obětí takzvaných orlických vražd....
Soutěž Zrádci 2 sotva začala a první zrada je na světě. Nenápadná krátkovlasá brunetka, která do hry nastoupila pod jménem Kateřina, bude pro ostatní soutěžící tvrdý oříšek. Její pravé jméno zní Jiřina Hofmanová a účastníka Tomáše neoklamala. „Já vím, kdo to je, to není ani ho*no Kateřina, je to Jiřina Hofmanová. Bývalá policejní vyšetřovatelka, co spolupracovala na Orlických vraždách,“ sdělil s jistotou.

Kdo je Jiřina Hofmanová?

Jiřina Hofmanová je skutečně vyšetřovatelka s více než dvacetiletou praxí. Podílela se na vyšetřování závažných násilných činů, jejím majstrštykem bylo ale rozmluvení člena orlického gangu Karla Kopáče. Tato nebezpečná skupina se na počátku 90. let nepohodlných lidí zbavovala vraždami a těla ukrývala do sudů, zalévala žíravinou a házela na dno orlické nádrže.

Zrádci 2

Druhá řada Zrádců začala na streamovací platformě Prima+ v neděli 7. září, na Primě pak v neděli 14. září. V soutěži na motivy společenské hry Městečko Palermokaždý z 24 účastníků šanci získat finanční výhru, pokud se mu podaří vyzrát na své soupeře. Soutěžící jsou rozděleni na Věrné a Zrádce, přičemž úkolem Věrných je odhalit a vyloučit Zrádce, zatímco Zrádci se snaží ve hře setrvat a naopak „vraždit“ Věrné. Soutěž se odehrává na hradě Křivoklát a stejně jako v první sérii ji moderuje Vojtěch Kotek v roli hradního pána.

Dostat se jim na kobylku bylo neobyčejně těžké, fungovali jako organizovaný gang a drželi pospolu. Nikdo nechtěl nic říct a stěžejní důkaz – mrtvoly, bolestně chyběl. Ani když vyšetřovatelé vylovili a otevřeli první sud, nikdo nechtěl mluvit.

„Mozek“ skupiny Karla Kopáče vyšetřovatelé vytipovali jako člověka, na kterého zaměří své snahy o získání výpovědi. A právě v tom sehrála Hofmanová stěžejní roli. I když sama v rozhovoru pro Lidovky.cz zdůraznila, že šlo o společný úspěch celého policejního týmu, její zásluhy jí nikdo neodpáře. O celém případu orlických vražd si můžete přečíst zde.

Za Kopáčem, který byl v té době už na vozíku a pokusil se o sebevraždu, chodila do nemocnice a navazovala s ním kontakt. „Určitě jsem mu nijak nepodkuřovala, ale jednoduše jsem si k němu hledala cestu. On byl třeba velký sportovec a zakládal si na svém těle. Proto jsem se s ním bavila o sportu a hledala společné téma, to je další taktika výslechu,“ přiznala své metody.

Kopáč měl hodně silnou skořápku, dostat se mu pod kůži nebylo snadné. Hofmanová se na výslechy pečlivě připravovala, aby dokázala rozpoznat, kdy jí obviněný muž říká pravdu a kdy ji vodí za nos. Nakonec ho dokázala „rozmluvit“. Jak?

„Ono opravdu záleží na tom, jakou máte intonaci hlasu, jestli umíte naslouchat, jak na obviněného jako člověk působíte. Já jsem s panem Kopáčem jednala jako s bývalým kolegou, bývalým policistou. On se ke mně také choval velice slušně. Vedli jsme dialog, na který jsem se hodiny a třeba i několik dní připravovala,“ popsala své metody. Co o ní řekl vrah Jiří Kajínek?

Vyzdvižení sudu s tělem oběti

Karel Kopáč

Ludvík Černý

Dokáže tyto schopnosti zúročit i v soutěži, kde nebude mít za zády podporu kriminalistického týmu a nebude si moci nastudovat zjištění svých kolegů? A bude umět přečíst ostatní soutěžící tak, jako vraha Kopáče? „Z pohybu očí a neverbální komunikace zjistíte jeho pravou tvář,“ vyjádřila se k tomuto konkrétnímu muži, který provinění maskoval zdánlivě sebejistým vystupováním a nervozitu úsměvem na rtech.

Před soutěží vyšetřovatelka prozradila, že by raději byla Zrádcem. „Těším se hlavně na to, jak bude reagovat skupina lidí, která tam bude,“ řekla a dodala, že ji zajímá hlavně to, jak možnost získat výhru ovlivní chování soutěžících i dynamiku celé skupiny. Ostatní účastníci se tak mají na co těšit. Budou pod neustálým dozorem profesionálky, která je v rozpoznání pravdomluvnosti a získávání důvěry důkladně školená. Zajistí jí to úspěch, nebo se stane prvním obětním beránkem, jak prorokoval Tomáš?

