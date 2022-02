Princ Harry se ve Velké Británii necítí bezpečně

Princův právní tým tvrdí, že Harry chce své děti, téměř tříletého Archieho a osmiměsíční Lilibet, přivézt z USA na návštěvu do vlasti, ale bez policejní ochrany je to příliš riskantní.

Harry a jeho manželka Meghan se v roce 2020 vzdali své oficiální role v královské rodině a odstěhovali se do Spojených států, odkud Meghan pochází. Pár uvedl, že důvodem jejich rozhodnutí bylo to, co označili za neúnosné dotěrnosti a rasistické postoje britských médií.

Vysoce postavení členové britské královské rodiny mají policejní ochranu hrazenou z peněz daňových poplatníků, ale Harry a Meghan o ni kvůli svému rozhodnutí přišli.

Vévoda ze Sussexu chce mít možnost si ochranu zaplatit a tvrdí, že jeho soukromý bezpečnostní tým v USA nemá v zahraničí dostatečné pravomoci ani přístup k informacím britských zpravodajských služeb. Britská vláda uvedla, že není vhodné komentovat soudní řízení.

Během slyšení u vrchního soudu v Londýně Harryho právnička Shaheed Fatimaová uvedla, že se vévoda necítí bezpečně, když je ve Spojeném království, vzhledem k bezpečnostním opatřením, která se na něj vztahují. „Je samozřejmé, že se chce vrátit za rodinou a přáteli a pokračovat v podpoře charitativních organizací, které jsou mu tak blízké. Ale hlavně tohle je a vždycky bude jeho domov,“ řekla.

Robert Palmer, který zastupuje britskou vládu, označil Harryho tvrzení za neopodstatněná. Právník v písemném podání uvedl, že Harryho nabídka zaplatit za policejní ochranku je irelevantní, protože osobní ochrana ze strany policie není dostupná na základě soukromého financování.

Princ Harry, který žije v kalifornské Santa Barbaře, se nezúčastnil pátečního předběžného slyšení, při němž byly projednávány žádosti obou stran případu o utajení některých částí soudních dokumentů.

