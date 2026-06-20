Patricie Solaříková zveřejnila na Instagramu několikaminutové video, v němž se vyjádřila k negativním komentářům na svou adresu. Důvodem byly poznámky některých sledujících, kteří kritizovali velikost jejích prsou.
Herečka říká, že jí osobně samotné podobné narážky a kritika sebevědomí neberou. Vadí jí ale princip, kdy se lidé bez zábran vyjadřují k vzhledu druhých a veřejně je zesměšňují. Ve svém příspěvku upozornila, že podobné komentáře mohou mít mnohem větší dopad na některé ženy a dívky, které se svým vzhledem bojují.
„Já tohle nedělám proto, že by se mě to dotýkalo a že mi to bylo líto. Mně spíš vadí to, že ženský s malým poprsím podle některých asi tedy nemůžou být sexy a jsou asi tedy méněcenné? A možná to bude znít arogantně, nabubřele, nafoukaně, ale já mám svoje prsa fakt ráda. Nikdy bych je neměnila, nezvětšovala. Rok zvládla kojit moji dceru, za což jsem jim extrémně vděčná, a prostě se mi líbí. A že se nelíbí Michalovi, Jirkovi nebo Jindřichovi, to je mi celkem ukradený,“ říká Pagáčová.
K videu připojila i delší vzkaz, ve kterém vyzvala své sledující, aby měli rádi svá těla bez ohledu na názory ostatních. Podle herečky je nejdůležitější to, jak se člověk cítí sám se sebou. Současně uvedla, že problémem nejsou jednotliví internetoví kritici, ale kultura veřejného hodnocení cizího vzhledu.
„Přeji každému, aby měl své tělo rád, byl s ním v pohodě, měl rád svůj život a neměl potřebu bejt hnusnej na jiný lidi kvůli tomu, jak vypadají. Jde mi o princip, ne o tyhle idioty. Ale dokážu si představit, že mnoha dívkám a ženám by podobné komentáře reálně mohly ublížit. To je to, co mě štve. Myslet si o někom něco je samozřejmě v pořádku, ale není potřeba všechno komentovat,“ dodala.
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Její slova si vysloužila řadu podpůrných reakcí od fanoušků i známých osobností. Mnozí ocenili, že otevřela téma bodyshamingu a připomněla, že nevyžádané komentáře k vzhledu mohou zanechat dlouhodobé následky na psychice kritizovaných.
„Páťo. Dobrý!,“ okomentovala video Dagmar Havlová. „Regulovat. Je příšerné, co se lidem dovoluje. Je to jen zlé a nic to nikomu nedá, jen si nějakej úchyl může někam chodit ulevovat,“ reagovala modelka Aneta Vignerová.
Souhlasné komentáře a vzkazy poslali herečce například také herečky Lenka Krobotová, Michaela Pecháčková, moderátorka Kateřina Pechová, trenér z pořadu Extrémní proměny Martin Košťál, modelka Veronika Kašáková, zpěvačka Martina Pártlová a mnoho dalších.